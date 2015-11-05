Gezici Festival sinemaya cazı getiriyor

Ankara Sinema Derneğinin düzenlediği Gezici Festival’in bu yılki teması “Güvencesiz Hayatlar.” Sürekli ekonomik kriz tehdidi altındaki günümüz toplumlarında iş güvencesi de ortadan kalkmış durumda. Ekonomik istikrarsızlık ve iş güvencesizliği; vasıfsız işçilerden akademisyenlere, göçmenlerden üst düzey yöneticilere, toplumun hemen her kesimini etkiliyor. Gezici Festival de bu yıl, güvencesiz hayat koşullarına odaklanan filmlere özel bir bölüm ayırıyor. Seçkide yer alan filmler, daha iyi bir yaşam umudunun ortadan kalktığı bir dünyada insanlık durumuna odaklanarak, güvencesiz ve istikrarsız koşullar altında toplumsal statülerini yitiren ya da mevcut duruma uyum sağlamaya çalışan bireyleri mercek altına alıyor.

Dünyadaki ilk gösterimini Berlin Film Festivali’nde yapan Emine Emel Balcı’nın ilk uzun metrajlı filmi Nefesim Kesilene Kadar, benzer sorunlara bu kez Türkiye’de genç bir kadının perspektifinden bakıyor. Canını dişine takarak çalışıp içinde bulunduğu girdaptan çıkmaya çalışan genç Tekstil Atölyesi İşçisi Serap’ın öyküsü, Türkiye’de çalışma yaşamında ayakta kalmaya çalışan pek çok işçinin de hikayesi aynı zamanda.

Cannes Film Festivali’nde Başrol Oyuncusu Vincent Lindon’a En İyi Oyuncu ödülü kazandıran, Stéphane Brizé imzalı İnsanın Değeri (The Measure of a Man), güvencesiz çalışma koşullarında birbirlerinin kurdu olmaya zorlanan insanların hikayesi. Güçlü bir kapitalizm eleştirisi yapan bu sosyal gerçekçi filmde, uzun süredir işsiz bir adamın yeni girdiği işinde karşısına çıkan ve kendisini zor kararlar vermek durumunda bırakan sistemin çirkin yüzü perdeye yansıyor.

Gezici Festival 21. yolculuğuna 26 Kasım’da Ankara’da başlıyor. Festivalde bu yıl öne çıkan bölümler arasında “Sinemada Caz” da var. Bu tema üzerinden gösterilecek filmlerde seyirciler beyazperdenin gerisinde kalmaya zorlanan siyahi müzisyenlerden makyajla yüzlerini siyaha boyayan beyaz oyunculara uzanan maceralara tanık olacaklar.

Sinemada Caz bölümünde ayrıca canlı performans ve turne kayıtlarını içeren kısa filmler ve müzisyen karakterlere odaklanan iki önemli kurmaca film de yer alıyor.

Caz filmleri

Bu bölümdeki filmler şöyle:

Geç Kalan Hüzün (Too Late Blues) John Cassavates, 1961

Pete Kelly’nin Şarkıları (Pete Kelly's Blues) Jack Webb, 1955

Cab Calloway Söylüyor (Cab Calloway's Hi-De-Ho) Fred Waller, 1934

Black and Tan Fantasy Dudley Murphy, 1929

Ben Webster Avrupa’da (Big Ben: Ben Webster in Europe) Johanvan der Keuken, 1966

Begone Dull Care Norman McLaren, 1949

Yağmur Yağınca (When it Rains) Charles Burnett, 1995

Bu bölümde ayrıca Gjon Mili'nin 1944 tarihli Canlı Blues (Jammin' the Blues) filmi de izlenebilecek.

Filmler 29 Kasım Pazar günü ücretsiz olarak gösterilecek.

Özel bir film: Varyete

Gezici Festival’deki bir özel gösterim ise 2 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Almanyalı yönetmen Ewald André Dupont imzalı 1925 yapımı sessiz film Varyete (Varieté), canlı müzik eşliğinde gösterilecek.

Bu yıl restore edilen filme performanslarıyla eşlik edecek müzisyenler Stephen Horne ve Frank Bockius.

Gezici Festival 26 Kasım - 2 Aralık arasında Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, 4-7 Aralık arasında Bursa’da, 9 - 10 Aralık’ta Kastamonu’da olacak. (YY)