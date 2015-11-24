21. Gezici Festival'de 'Kısa İyidir' ve 'Çocuk Filmleri' izleyiciyle buluşacak

Ankara Sinema Derneği’nin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlediği Gezici Festival, 21’inci yolculuğuna hazırlanıyor. 26 Kasım - 10 Aralık 2015 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak festival, her yıl olduğu gibi Ankara’dan yola çıkacak. Bu yıl da 'Kısa İyidir' ve 'Çocuk Filmleri' bölümleri festivaldeki yerini alacak.

Festival, 26 Kasım - 2 Aralık’ta Çankaya Belediyesi’nin katkılarıyla Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşecek başkent gösterimlerinin ardından, 4-7 Aralık tarihleri arasında Nilüfer Belediyesi’nin katkılarıyla Bursa’da Sanat Mahal’e konuk olacak ve yolculuğunu, 9 - 10 Aralık’ta Kastamonu Üniversitesi Medya ve İletişim Topluluğu’nun katkılarıyla Kastamonu’nda tamamlayacak.

Kısa İyidir ve Çocuk Filmleri bölümleri, her yıl olduğu gibi bu festivalde de yerini alıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden bu yılki teması 'Güvencesiz Hayatlar' olan festivale başvuran filmler arasından seçilen kısa filmler, izleyicileri farklı ülkelerin yenilikçi sinemasıyla tanıştırıyor. Havuz (Niki Lindroth von Bahr, 2014, İsveç), Dinle (Hamy Ramezan, Rungano Nyoni, 2014, Danimarka, Finlandiya), Kökler (Boris Labbé, 2015, Fransa), Bir Dava. Bir Tutanak. (Fiona Rukschcio, 2015, Avusturya), Orman (Doğu Akal, Onur Saylak, 2015, Türkiye), Mimari (Ulu Braun, 2015, Almanya), Oh Lucy! (Atsuko Hirayanagi, 2014, Japonya, Singapur, ABD), 28 Kasım Cumartesi saat 10:15’te ve 30 Kasım Pazartesi saat 12:15’te izlenebilir. Ayaküstü (Anna Vasof, 2014, Avusturya), Gülümse, Dünya da Sana Gülümsesin (Al-Haddad Ailesi, Ehab Tarabieh, Yoav Gross, 2014, İsrail, Filistin), İsyan! (Julia Boutteville, 2014, Fransa), Yiyin Efendiler (Nassos Vakalis, 2014, Yunanistan, ABD), Gri Bölge (Derya Durmaz, 2015, Türkiye), Sembolik Tehditler (Mischa Leinkauf, Lutz Henke, Matthias Wermke, 2015, Almanya), Tahran-Geles (Arash Nassiri, 2014, Fransa), Salı (Ziya Demirel, 2015, Türkiye, Fransa), Görev (Ángel Manzano, 2015, İspanya) ise 29 Kasım Pazar günü saat 10:15’te ve 2 Aralık Çarşamba saat 12:15’te izleyicisiyle buluşacak.

Gösterimler ücretsiz

Yıllardır minik seyircileri için film gösterimleri düzenleyen Gezici Festival, bu yılki çocuk filmlerini Norveç’ten seçti. Öğrenci Konseri (Jan Otto Ertesvåg, 2009), Sam İle Balık Avı (Atle S. Blakseth, 2009), Zıpla (Yngvild Sve Flikke, 2009), Pl.ink! (Anne Kristin Berge, 2010), Büyük Saat (Kristian Kim Larsen, Simon Furdal, 2012), Kovboy - Renkli (Trygve Nielsen, 2013) ve Maraton Günlüğü (Hanne Berkaak, 2015); 27 Kasım Cuma, 30 Kasım Pazartesi ve 1 Aralık Salı günü saat 10:15’te küçük seyircileriyle buluşacak. Kısa İyidir ve Çocuk Filmleri gösterimleri her yıl olduğu gibi ücretsiz gerçekleşecek.

Bu yıl çocukları bir de ‘Canlandırma Atölyesi’ bekliyor. Avusturya Büyükelçiliği’nin katkılarıyla Roland Schütz’ün düzenleyeceği atölyede, katılımcı çocuklar ilk filmlerini üretmiş olacaklar. 28 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında ücretsiz olarak düzenlenecek atölyeye katılmak isteyen 8 -12 yaş arası minik izleyicilerin ebeveynleri festivalle iletişime geçebilirler.