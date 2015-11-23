Gezici Film Festivali, 26 Kasım'da başlıyor

Ankara Sinema Derneği’nin düzenlediği Gezici Film Festivali bu yıl 26 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

21.’si düzenlenen festivalin bu seneki teması ‘Güvencesiz Hayatlar’ olarak belirlendi. Festival’in Ankara ayağının biletleri; Biletix web sitesi, çağrı merkezi ve mobil uygulama yoluyla; Bilkent, Çayyolu, Kızılay ve Tunalı Dost Kitabevlerinden ve 26 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi’nden alınabilecek.

Bursa biletleri Sanat Mahal gişelerinden satılacaktır.

Kastamonu Üniversitesi’nde yapılacak gösterimler ise ücretsiz olacak.

Festival’in teması ‘Güvencesiz Hayatlar’

Gezici Festival’in bu yılki teması Güvencesiz Hayatlar. Cannes’da Vincent Lindon’a En İyi Erkek Oyuncu ödülü kazandıran, Stéphane Brizé imzalı İnsanın Değeri ve ilk gösterimi Berlin Film Festivali’nde yapılan, Emine Emel Balcı’nın Nefesim Kesilene Kadar’ı, bu bölümde izlenebilecek filmler arasında. Türkiye’deki ilk gösterimleri festivalde gerçekleşecek ve Güvencesiz Hayatlar bölümünde seyircisiyle buluşacak iki güçlü belgeselden ilki, çağımızın en önemli düşünürlerinden Noam Chomsky’yi kendine rehber edinen Amerikan Rüyasına Ağıt (Peter D. Hutchison, Kelly Nyks, Jared P. Scot). Diğeri ise, Michael Winterbottom’ın yönettiği ve ünlü yönetmene provokatif oyuncu Russell Brand’in eşlik ettiği Kralın Yeni Giysileri.

Dünya Sineması’nın en iyileri festivalde

Gezici Festival’in klasikleşen Dünya Sineması bölümünde; Raul Garcia’nın canlandırma filmi Olağanüstü Öyküler, Bosnalı kadın yönetmen Ines Tanovic’in, Bosna Hersek Oscar adayı filmi Gündelik Yaşantımız, Ivan Ostrochovsky’nin yönettiği, Slovakya’nın Oscar adayı Koza, Anne Muylaert’in Brezilya’nın Oscar adayı filmi Annemle Geçen Yaz, Santiago Mitre imzalı Paulina, Avishai Sivan’ın filmi Tikkun, Paolo Sorrentino imzalı Gençlik ve Altın Palmiyeli Taylandlı yönetmen Apichatpong Weerasethakul’un Saltanatın Mezarlığı filmi yer alıyor.

Film ekipleri festivali yalnız bırakmıyor

Gösterimleri her yıl olduğu gibi bu yıl da yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleşecek Türkiye 2015 Bölümü; yine en yeni, heyecan verici ve bol ödüllü filmleri izleme fırsatı sunuyor. İlk gösterimi Venedik Film Festivali’nde yapılan ve Jüri Özel Ödülü’nü alan, Adana Altın Koza’da da En İyi Film dahil beş ödül kazanan Emin Alper imzalı Abluka, Ankara’daki ilk gösterimi festivalde yapılacak Ben Hopkins imzalı Hasret, ilk gösterimi Sundance Film Festivali’nde yapılan, Britanya’nın en büyük festivallerinden East End Film Festivali’nde En İyi Film ödülüne layık görülen ve Adana Altın Koza’da En İyi Yönetmen ile En İyi Erkek oyuncu ödüllerini alan Tolga Karaçelik’in ikinci uzun metrajlı filmi Sarmaşık, Zeki Demirkubuz'un yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Bulantı ile Venedik Film Festivali’ndeki dünya prömiyerinden sonra, Adana Altın Koza ve Varşova Film Festivallerinden ödüllerle dönen Senem Tüzen’in ilk uzun metrajlı filmi Ana Yurdu, festivalde gösterilecek filmler arasında yer alıyor. Yönetmenler; Zeki Demirkubuz, Emine Emel Balcı, Tolga Karaçelik, Emin Alper ve Senem Tüzen, Gezici Festival seyircisiyle bir araya geliyor.

Sinemada Caz

ABD Büyükelçiliği’nin katkılarıyla hazırlanan ve ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak olan Sinemada Caz Bölümü ise Gezici Festival’in bu yılki sürprizlerinden. Bölümde, canlı performans ve turne kayıtlarını içeren kısa filmlerin yanı sıra müzisyen karakterlere odaklanan iki önemli kurmaca film yer alıyor. Seçkinin aynı zamanda küratörlüğünü üstlenen Jonathan Rosenbaum ve Ekhsan Khoshbakht’ın sunumu eşliğinde; Geç Kalan Hüzün (John Cassavates, 1961), Pete Kelly’nin Şarkıları (Jack Webb, 1955), Cab Calloway Söylüyor (Fred Waller, 1934), Black and Tan Fantasy (Dudley Murphy, 1929), Ben Webster Avrupa’da (Johan van der Keuken, 1966), Begone Dull Care (Norman McLaren, 1949), Yağmur Yağınca (Charles Burnett, 1995) ve Canlı Blues (Gjon Mili, 1944) hem sinema hem de müzikseverlerin beğenisine sunulacak. Sinemada Caz bölümüne paralel olarak gerçekleştirilen “Çizgi Roman: Sinemada Caz” sergisi 26 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi, Aliye Berger Sergi Salonu’nda görülebilir. Naiel Ibarrola’nın illüstrasyonları ve Ekhsan Khoshbakht’ın yazımıyla sergilenecek eserler, sinema tarihinin çizimlerle aktarımına dair bir projenin parçası.

Özel gösterim: Varyete ve Toplumsal Hafıza

Gezici Festival ve Goethe Institut Ankara işbirliğiyle, bu yıl restore edilen, Alman yönetmen Ewald André Dupont imzalı 1925 yapımı sessiz film Varyete, İngiliz müzisyen Stephen Horne ve Alman müzisyen Frank Bockius’un performanslarıyla canlı müzik eşliğinde gösterilecek. Festival, Toplumsal Hafıza konusuna ise özel bir filmle, Askıya Alınmış Zaman’la dikkat çekecek.

Işıl Eğrikavuk, “İhtilaf Sanatı” ile festivalde

Türkiye’de güncel sanat ile sinema arasında bir köprü oluşturmayı hedefleyen festivalin bu yılki sanatçı konuğu Işıl Eğrikavuk. İhtilaf Sanatı adlı bölümde, sanatçının sahte-belgesel formuna yakın beş işine yer veriliyor; Karanlık Kütüphane (2006), Gül (2007), Röportaj (2008), Anı Müzesi (2010) ve Ters Köşe (2013). Sanatçı ayrıca, Gezici Festival ve SALT Ulus işbirliğiyle 28 Kasım ve 5 Aralık tarihlerinde, Ankaralı katılımcılarla iki ayrı performans gerçekleştirecek.

Kısa İyidir ve Çocuk Filmleri festivalde

Kısa İyidir ve Çocuk Filmleri bölümleri, her yıl olduğu gibi bu festivalde de yerini alıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden festivale başvuran filmler arasından seçilen kısa filmler, izleyicileri farklı ülkelerin yenilikçi sinemasıyla tanıştırıyor. Yıllardır minik seyircileri için film gösterimleri düzenleyen Gezici Festival, bu yılki çocuk filmlerini Norveç’ten seçti. Kısa İyidir ve Çocuk Filmleri gösterimleri her yıl olduğu gibi ücretsiz gerçekleşecek. Bu yıl çocukları bir de Canlandırma Atölyesi bekliyor. Avusturya Büyükelçiliği’nin katkılarıyla Roland Schu¨tz’ün düzenleyeceği atölyede, katılımcı çocuklar ilk filmlerini üretmiş olacaklar.

Bu yıl ayrıca Gezici Festival ve MUBI Türkiye işbirliğiyle sürpriz hediyeler festival izleyicisini bekliyor