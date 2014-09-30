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Çevre

2050 yılında Güneş, Dünya'nın ana enerji kaynağı olacak

Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre 2050'de güneş enerjisi diğer enerji sistemlerinden daha yaygın kullanılıyor olacak

30 Eylül 2014 17:33

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) yayımladığı yeni bir raporda "2050 yılında Güneş'in Dünyanın ana enerji kaynağı olacağı" ileri sürüldü. Rapora göre, güneş enerjisinin kullanım yaygınlığı 2050 yılında nükleer, su ve rüzgâr enerjisini geçecek.

Hürriyet'in CNBC'ye dayandırdığı haberde, "Paris merkezli kurumun araştırmasına göre fosil yakıtlardan vazgeçilmesiyle birlikte yılda 6 milyar ton karbondioksit emisyonunun engellenebilir olduğuna" da yer verildi.

IEA’nın raporuna göre dünya üzerinde 154 gigawatt kurulu güneş enerjisi gücü bulunuyor. Geçen günlerde Birleşmiş Milletler zirvesinde de güneş enerjisinin yaygınlaştırılması konusunda görüşmeler yapılmıştı. Avrupa Birliği’nin bu görüşmeler ışığında 2020 yılına kadar karbon emisyonunu yüzde 20 azaltması bekleniyor.

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