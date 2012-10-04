Güneş enerjisiyle sulama sistemi

Ziraat Mühendisi Hasan Moltuk, ilk güneş enerjisi sistemini, 7 yıl önce Konya Kent Ormanı'nı aydınlatması için kurduklarını ve bunun başarılı bir uygulama olduğunu söyledi. O tarihten itibaren güneş enerjisiyle yaptıkları sulama ve aydınlatma projelrinin sayısını 10'u bulduğunu, güneş enerjisiyle yapacakları sulama sisteminin de maliyetinin, devlet desteğiyle 2 bin dolara kadar düştüğünü belirtti.

Konya'da güneş enerjisi projesi uygulayan Ziraat Mühendisi Hasan Hüseyin Motuk, ilk güneş enerjisi sistemini, 7 yıl önce 500 dekarlık Konya Büyükşehir Belediyesi Kent Ormanı'nın aydınlatması için kurduklarını, bunun Türkiye'deki örnek güneş enerjisi uygulamalarından biri olduğunu söyledi.

O tarihten itibaren gerçekleştirdikleri güneş enerjisiyle sulama ve aydınlatma projesi sayısının 10'u bulduğunu anlatan Motuk, bu yaz sonunda kırsal kalkınma destekleri içine güneş enerjisinden elektrik üreten sistemlerin de dahil edildiğini belirtti.

Günde 30-50 ton su çıkarma kapasitesine sahip bir güneş enerjisiyle sulama sisteminin maliyetinin, devlet desteğiyle birlikte 2 bin dolara kadar düştüğünü ifade eden Motuk, şunları kaydetti:

"Özellikle Avrupa'da güneş panelleri teknolojisinin gelişmesiyle, watt başına maliyetler de 4-6 avrodan 1,5 avroya kadar düştü.

Türkiye'de çok fazla söylem olmasına karşın uygulamaya geçirilmiş proje miktarı oldukça az. Maalesef güneş enerjisi gibi, kurulum dışında hiç bir maliyeti olmayan böyle bir imkanı yeterince değerlendiremedik. Maliyetin yüzde 50'sini karşılayan kırsal kalkınma desteği, bu noktada büyük bir sıçrama sağlayabilir. Bizim amacımız bu projelerin yaygınlaşması.

Şu anda içinde bulunduğumuz bahçedeki sistem, 40 metreden çektiği suyla 250 çam, 360 üzüm asması, 250 de meyve ağacını suluyor. Sistemi 4 bin dolara kurduk, yüzde 50 hibe desteğiyle bu sistemin bahçe sahibine maliyeti 2 bin dolar. Destekten yararlanabilmenin tek zorluğu kuyu ruhsatı alınmasındaki güçlük. Kuyu ruhsatıyla ilgili problem halledilirse, önümüzdeki yıldan itibaren köylülerimizin yüzde 80'i güneş enerjisiyle sulama için proje sunar. Sistem, damla sulamaya entegre edileceği için de Konya Kapalı Havzası'nda büyük oranda su tasarrufu sağlayacaktır."

Motuk, kurulduktan sonra hiç bir ek masrafa ihtiyaç duymadan çalışan sistemin çiftçiler ve bahçe sahiplerince henüz yeteri kadar bilinmediğini, bunun için her bölgede ziraat odalarınca örnek projeler uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.