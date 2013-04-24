Mersin'de Türkiye'nin ilk güneş enerjisi kulesi kuruldu

Türkiye Güneş Enerjisi sektöründe bir ilke imza atılarak, ilk defa kule tipi yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrali yerli bir firma tarafından kuruldu.

Mersin’e yerli bir firma tarafından Türkiye’nin ilk kule tipi yoğunlaştırılmış güneş santrali (CSP) kurulduğu açıklandı. Toplamda 5 MW kurulu güce sahip olan ve 1500 evin elektrik ihtiyacını karşılayacak olan bu tipteki güneş santralleri dünyada oldukça nadir bulunmakta. 50 milyon dolara mal olan proje Türk bir şirket tarafından kuruldu.

Projenin Türkiye’de güneş enerjisinden elektrik üretimindeki yatırımcılara ışık tutacağı belirtiliyor. Projeye imza atan Greenway firması kurucu ortağı Serdar Erturan yaptığı açıklamada projenin Türk mühendisler tarafından TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) desteğiyle 2005 yılından bu yana yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yoğunlaştırılmış güneş enerji santrali nedir?

Güneş enerjisi üretiminde kullanılan birçok yeni sistem ve teknolojiden biri de yoğunlaştırılmış güneş enerji ve güç santralleridir (Concentrated Solar Power). Bu tip santrallerin çalışma mantığı oldukça basittir. Güneşten gelen ışınlar özel olarak üretilmiş kompozit ve ayna karakterli düzlemsel kollektörlere yansır. Burada meydana gelen büyük ısılar sisteme yerleştirilen borulardaki su veya sıvıyı yüksek sıcaklıklara ulaştırır.Yüksek ısının sonucu olarak kızgın buhar elde edilir, bu buhar türbinlere, daha sonra da jeneratörlere gönderilerek elektrik üretilir.Bu şekilde elektrik üretmenin oldukça çeşitli sistemleri vardır. Türkiye’de kurulan tesisin tipi güneş enerji kulesidir (güç kulesi).

Güneş Enerjisi Kulesi (Güç Kulesi) Nasıl Çalışır ?

Güç kulesi birbirinden farklı aynalar kullanılarak güneş ışınlarını yüksek bir kulenin tepesindeki tek bir alıcıya odaklar.Kulenin tepesindeki alıcıya bağlı tüpler yoğunlaştırılmış güneş ışınlarını toplayıp içerideki sıvıyı büyük bir sıcaklığa ulaştırır.Güneş ışığını tek bir noktaya odaklayan prototip santraller güneşin yoğunluğunu yaklaşık 1000 kat artırabilir.Bu da daha fazla ısı oluşturur ve daha fazla elektrik üretir.