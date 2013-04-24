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Güneş enerji Kulesi

24 Nisan 2013 17:27

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Mersin'de kurulan Güneş Enerji Kulesi

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İspanya'dan bir örnek

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güneş enerjisiCSP
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