2018 bütçesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı kabul edildi. Tasarı, 305 kabul, 124 ret oyu ile TBMM Genel Kurulundan geçti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın TBMM'de yaptığı teşekkür konuşmasından satır başları şöyle:

"Yanlış hesap Kudüs'ten döner, nitekim dönmüştür. Bütün dünya ülkeleri neredeyse ittifak yaptı. Ülkeler tehditler karşısında boyun eğmedi. Cumhurbaşkanımızın dönem başkanlığında tüm dünyada yankılanmıştı. Dünya, 5'ten büyük olduğunu bu kez gösterdi. Türkiye olarak, bu kararın bu yönde çıkması için büyük gayret gösterdik. Bu çalışmalara katkı sağlayan arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum."

"Ne kadar sağlam bir ekonomiye sahip olduğumuzu göstedik"

"Bu karara destek veren BM ülkelerine teşekkür ediyorum. Küresel krizden sonra ilk defa, 2017'den itibaren dünya ekonomisinde bir iyileşme ve ticarette bir artış olduğu görünmektedir. Türkiye, işleyen demokrasiyle değil, aynı zamanda güçlü ekonomisiyle gıpta edilen ülke olmayı sürdürmektedir."

"2016 yılındaki hain darbe girişimi sonrası iç ve dış birçok çevre, Türkiye ekonomisinin çökeceğini ve bir daha toparlanamayacağını söylemiştir. Üstüne basa basa "Türkiye güçlü bir ülke, ekonomimiz sağlam temeller üzerinde duruyor" dedik. Ne kadar sağlam bir ekonomiye sahip olduğumuzu cümle aleme gösterdik."

"Ekonomik büyümemizi, beklentileri ters yüz ederek rekora ulaştırdık. Büyümede hep önde giden Çin ve Hindistan'ı da sollayarak dünyada liste başına ulaştık. Yatırımlar artıyor, ihracatta tam zamanların rekoruna gidiyoruz. Yeni yılda yeni tedbir ve teşviklerle binlerce gencimize, kadınımıza aş kapısı açmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin güçlü olması önemlidir. Türkiye Filistin demektir, Kudüs demektir, Arakan demektir."

"2018 yılında Türkiye ekonomisinde nitelikli istihdam oluşturan büyümeyi tekrar sürdüreceğiz. Hükümetimiz olaylara kısa vadeli bakış açısı ve günlük kaygılarla bakmamakta, ülkemizin uzun vadeli kalkınmasına odaklanmaktadır. Dönüşüme seyirci kalmayacak, gelişmişlikte bir üst lige çıkacak politikaları hayata geçiriyoruz. Sorumsuz, beyan ve eylemlerle uğraşacak kaybedecek bir dakikamız bile yok. Kalkınmamızda 'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin anlayışı' vardır. 2018 yılı merkezi yönetim bütcesinin bir kez daha ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Herkese teşekkür ediyorum."