TBMM'de İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerine Soylu eleştirileri damga vurdu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bugün (16 Aralık 2017) İçişleri Bakanlığı'nın 2018 yılı bütçesi ele alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘sen bittin’ dediği gerekçesiyle hakkında gensoru önergesi verilen ve bütçe görüşmeleri merakla beklenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genel Kurul'un bugünkü oturumunda CHP’nin dört yöneticisinin konuşmalarıyla hırpalandı.

Genel Kurul'daki ilk tartışma AKP'li Mustafa Yel'in, "CHP artık Atatürk'ün partisi değil, Kılıçdaroğlu'nun partisidir" sözleriyle başladı. Kürsüye gelen CHP'li Engin Özkoç, Yel'e, "Atatürk ile Cumhuriyet, Atatürk ile CHP, Atatürk ile Kılıçdaroğlu et ile tırnak gibi" yanıtını verdi.Tartışma diğer milletvekillerinin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

Tıklayın CHP'de Süleyman Soylu hazırlığı

AKP sıralarındaki boşlukların gözlerden kaçmadığı görüşmelerde daha önce “ FETÖ’den ihraç edilen ilk kişi Süleyman Soylu’dur’ diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in yeni iddiaları gündeme damgasını vurdu. Özgün Özel, “Soylu, Erdoğan sonrası Ak parti genel başkan projesidir. Bu yeni proje değil 8-10 yıllık FETÖ projesidir” deyince iktidar kanadında herkes can kulağı ile dinledi. AKP kanadından Özel’in konuşması boyunca tek tek seslerin dışında önemli bir sataşma gelmedi.

AKP kulisleri de bugün sakindi. Öğleden sonraya kadar olan Genel Kurul oturumuna az sayıda milletvekili katıldı. CHP’nin ağır toplarından Soylu için gelen acıkmalara AKP Grubu diğer günlerin aksine laf atmakla yetindi. Soylu, oturduğu yerden ‘ yalan söylüyorsun’ diye tepki gösterse de genel anlamda sakin bir tutum sergiledi.

Bütçe görüşmelerinin öğleden sonraki ayağında CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan kürsüye geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili "Sen bittin" ifadesini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun siyasette kullandığı dili eleştiren Tezcan, "İçişleri Bakanı'nın dili 3.sınıf mafya babalarının dilidir" dedi.

Tezcan konuşmasında Soylu' nun 2008 yılında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan için söylediği "Gündüz imam gece papaz" sözlerini de hatırlattı.

Mesut Yılmaz'a baş sağlığı

İçişleri Bakanı Süleymen Soylu, eski Başbakan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz'ın büyük oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın, Beykoz Konakları'ndaki evinde ölü bulunması haberini sabah 09:00'da aldıklarını belirterek, Yılmaz ailesine başsağlığı diledi.

Soylu, ABD’deki eski Başbakan’ın Türkiye’ye doğru yola çıktığını da söyledi.