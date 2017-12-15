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CHP'de Süleyman Soylu hazırlığı

CHP, İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerini 'fiili gensoru' görüşmesine dönüştürecek

15 Aralık 2017 11:39

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na "Bittin sen" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında gensoru önergesi veren CHP, İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerini 'fiili gensoru' görüşmesine dönüştürecek.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, soylu hakkındaki gensoru önergesinin, yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.

CHP, yarın TBMM Genel Kurulu’nda ele alınacak İçişleri Bakanlığı bütçesini fiili gensoru görüşmesine dönüştürmeye hazırlanıyor. 

Gruplara verilen 80 dakikalık süre milletvekillerine dağıtılmayacak. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ile grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç yirmişer dakikalık birer konuşma yapacak ve Soylu hakkındaki görüşleri paylaşacak.

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