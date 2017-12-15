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CHP'li vekilin yırtıp attığı bütçe kitapçığını yine CHP'liler topladı

"Bu bütçe de İşçi, emekli, öğrenci, esnaf yok"

15 Aralık 2017 18:11

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, Çevre Şehircilik, Kalkınma ve Adalet Bakanlığı bütçesi konusunda yaptığı konuşma esnasında, Meclis kürsüsünde bütçe kitapçığını yırtarak yere attı. Yedekçi'nin yere attığı kağıtları yine CHP milletvekilleri Musa Cam, Barış Yarkadaş ve Mahmut Tanal topladı. 

TBMM'de bütçe kitapçığı tartışması yaşandı. CHP'li Gülay Yedekçi TBMM’de görüşülmekte olan bütçe görüşmelerinde  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesi üzerine söz aldı. Konuşması sırasında “Bu bütçe de İşçi yok, bu bütçe de öğrenci yok, bu bütçede esnaf yok, emekli yok” dedikten sonra sinirlendi.

Yedekçi, beraberinde kürsüye çıkardığı bütçe kitapçığının sayfalarını yırtmaya başladı. CHP'li vekil yırtılan sayfaları yere attı. Yedekçi, daha sonra sinirli bir şekilde kürsüden ayrıldı.

CHP'li vekilin konuşmasından sonra kavasların kağıtları toplamaya çalışması üzerine iktidar milletvekilleri tepki gösterdi. Tepkilerin artması üzerine CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Barış Yarkdaş ve İzmir Milletvekili Musa Çam kürsünün etrafında bulunan kağıtları topladı.

 

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bütçeGülay YedekçiMusa CamBarış YarkadaşMahmut TanalCHP

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