Bütçe görüşmeleri gergin devam ediyor: AKP'li İnceöz, HDP'li Paylan'ın üzerine yürüdü

Maliye Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz ile HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan arasındaki sözlü atışma, gerginliğe neden oldu. Milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü



Maliye Bakanlığı bütçesi üzerine konuşan HDP İstanbul Milletvekili Paylan, Man Adası belgelerini hatırlatarak "Siz Sayın Maliye Bakanı 'Nereden buldun?' diye soracaksınız. MASAK'ı devreye geçireceksiniz, 'Nereden buldun?' diye soracak. Yoksa bu ülkede bu ahlaksızlıkla, bu vergi ahlaksızlıklarıyla yürüyemeyiz arkadaşlar" dedi.

Paylan'ın bu sözlerine AKP Grup Başkanvekili İnceöz kürsüye çıkarak "Mecliste ahlak dersi alacağımız son kişi siz olabilirsiniz, olamazsınız; onu da özellikle belirtmek istiyorum. Son kişi bile değilsin sen bu parlamentoda" diye karşılık verdi.

Bunun üzerine Paylan, İnceöz'e "Ahlaksızlık yapma!" deyince AKP milletvekilleri, Paylan'ın sözlerine tepki gösterdi. AKP'li İnceöz ise HDP sıralarına doğru Paylan'ın üzerine yürüdü. Araya giren milletvekilleri tartışmanın büyümesini önlerken oturuma ara verildi. (DHA)