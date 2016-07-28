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Eğitim

2016 LYS tercihleri bugün başlıyor

Üniversite adaylarının tercihlerini yalnızca elektronik ortamdan yapabilecekleri belirtildi

28 Temmuz 2016 19:18

LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından 26 Temmuz'da başlayacağı belirtilen ÖSYS tercihlerinin 29 Temmuz'a alındığı belirtilmişti. Bugün başlayan LYS tercih süresi 3 Ağustos'a dek devam edecek.

YÖK yetkilileri, Resmi Gazete'de yayımlanan Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan 15 yükseköğretim kurumuna ait bilgilerin tercih kılavuzundan çıkarılacağını ifade etti.

 

Tercihler elektronik ortamda yapılacak

 

Adayların, 2016-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişilebilecekleri açıklandı. Kılavuz dağıtımı ve satışının ise yapılmayacağı belirtildi.

Sadece elektronik ortamda yapılan tercihlerin geçerli olacağı ifade edilirken, tercihlerin T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacağı duyuruldu.

 

Kimler tercih yapabilir?

 

2016-ÖSYS merkezi yerleştirmede yükseköğretim programları arasından tercih yapma hakkına sahip olmak için adayların şu şartlardan herhangi birini sağlaması gerektiği belirtildi:

-2016-YGS'ye girip 150 veya daha fazla puan alanlardan sınavsız geçiş hakkı bulunmayanlar, 

-2016-YGS'ye girip 150 veya daha fazla puan alanlardan aynı zamanda sınavsız geçiş hakkına da sahip olanlar, 

-Sadece sınavsız geçiş hakkı bulunanlar.

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