Üniversite tercihleri nasıl yapılmalı?

Hürriyet yazarı Özgür Bolat, üniversite tercihleriyle ilgili olarak, "Üniversite seçiminizi bölüme göre yapmalısınız. İyi bir üniversitede istemediğiniz bir bölümü okursanız, okuldan keyif almanız çok zor. Çağımız, uzmanlık çağı. Sadece istediğiniz bölümü seçerek, güçlü yanlarınızı hayata geçirip, yaptığınız işten keyif alarak uzmanlaşabilirsiniz" dedi.

Özgür Bolat'ın, "Üniversite tercihlerini nasıl yapmalısınız?" başlığıyla yayımlanan (28 Temmuz 2016) yazısı şöyle:



Üniversite tercihlerinde sona yaklaşıyoruz. Dolayısıyla bu kritik dönemde öğrenciler ve aileler özenle en doğru seçimleri yapmak istiyor. Peki, en doğru seçimi nasıl yaparsınız?

Bunun için bazı ölçütler kullanmamız gerekir.

Peki, bu ölçütleri nereden bulacağız? Çok kolay. Mesleğinde zirveye ulaşmış ve topluma katkıda bulunmuş kişilerin özelliklerini inceleyerek. Nedir bu insanların özellikleri?

Güçlü yanlar

Bu insanların hemen hemen hepsi yaptığı işleri çok seviyor. Bu işleri yaparken, kendilerini kaybediyor.

Dahası hemen hemen hepsi işlerinde güçlü olduğu özelliklerini kullanıyor.

Bu durumda kendinize sormanız gereken ilk soru şu: “Benim en güçlü yanlarım neler?’’

Güçlü yönünüzle seçeceğiniz bölümün gerektirdiği beceriler örtüşmüyorsa, o alanı sevmeniz ve başarılı olmanız çok zor.

Güçlü yanlarınızı bilmiyorsanız, arkadaşlarınıza, ailenize veya öğretmenlerinize ‘’Sence benim en güçlü yanım ne?’’ diye sorabilirsiniz. Bunu yapan insanlar, kendileriyle ilgili çok şey keşfediyor.

Heyecan

Kendinize sormanız gereken ikinci soru da “Ben neyi yapmaktan heyecan duyuyorum?”

Okul hayatınız boyunca yeteri deneyiminiz olduysa, yapmayı sevdiğiniz şeyi keşfetmiş olmanız gerekir.

Keşfetmediyseniz, bu soruyu kendinize sormalısınız. Yine çevrenizden destek alabilirsiniz.

Bu iki soruyu yanıtlayınca, seçiminiz daha kolay olacaktır.

Bölüm mü üniversite mi?

Zaten bu sorunun yanıtı otomatikman ortaya çıkıyor. Üniversite seçiminizi bölüme göre yapmalısınız.

İyi bir üniversitede istemediğiniz bir bölümü okursanız, okuldan keyif almanız çok zor.

Çağımız, uzmanlık çağı. Sadece istediğiniz bölümü seçerek, güçlü yanlarınızı hayata geçirip, yaptığınız işten keyif alarak uzmanlaşabilirsiniz.

Girişimci olmak

Tabii ki girişimci olmak istiyorsanız, üniversite bölümden daha önemli olabilir.

Bazı üniversiteler çok daha iyi öğrenme ortamları, ekosistemler ve gelişim imkanları sunuyor. Bu tamamen sizin gelecekteki amacınıza bağlı.

Ailenin isteği mi, sizin isteğiniz mi?

Aileler genelde çocuklarının prestijli ve iş garantisi olan işlere yönelmesini ister. Örneğin, çocuk hukuk istemez ama aile çocuğu bu bölümü okumaya zorlar.

Bu durumda ailenizin istediğini değil, kendi istediğinizi seçmelisiniz. Hayat sizin hayatınız. Ailesinin zoruyla tıp fakültesine giren ve sonra bırakan çok öğrenci biliyorum.

İş garantisine göre seçim yaparsanız, girişimci değilseniz, sevmediğiniz işi ömür boyu yapmak zorunda kalabilirsiniz. Zaten ülkemizde iş yaşamındaki verimsizliğin en temel sebebi de bu değil mi?

Ama sık sık şöyle bir sıkıntıyla da karşılaşıyorum. Öğrenci ailesinin istediği mesleği istemiyor ama kendisi de ne okumak istediğini tam olarak bilmiyor.

Burada da sıkıntı var. Böyle bir durumda, aileyle diyalog içinde karar vermelisiniz.

Toplumsal katkı

Türkiye’deki diğer bir sorun da mesleklerin, kişisel hedefler için seçilmesi. Bu yanlış değil, ama mesleği toplumsal katkı alanı olarak görenler mesleklerinden daha çok haz alıyor.

Meslekleri aynı zamanda toplumsal katkı alanı olarak görmeli ve ona göre karar vermelisiniz. Örneğin, prestij ve para için tıp fakültesini seçen öğrenciyle, toplum sağlığını iyileştirmek amacıyla tıp fakültesini seçen öğrencinin hedefleri ve üniversite hayatı çok farklı olacaktır.

Para kazanmak için hukuk fakültesini seçen öğrenciyle, toplumsal eşitsizliği düzeltmek için hukuk fakültesini seçen öğrenci de dünyaya çok farklı bakacaktır.

Üniversitenin şehri

Öğrencilere, mümkün olduğu kadar aileden uzak bir şehirde okumalarını öneriyorum.

Eğitim; aynı zamanda sorumluluk alma, öğrenme, ve ayaklarının üzerinde durma sürecidir. Aileden uzakta okumak size bunları öğretecektir.

Sonuç

Sonuç olarak asla bölümün prestijine göre karar vermemelisiniz. Sevmediğiniz bir iş, prestijli diye yapılmaz.

Mümkün olduğu kadar da aileden uzakta üniversite okumalısınız ki sorumluluk alma beceriniz gelişsin.

Becerilerinizi kullanabileceğiniz ve yapmaktan keyif aldığınız bir bölümü seçmelisiniz.

Aynı zamanda bölüme karar verirken, toplumsal katkıda bulunmayı hedefleyecek şekilde seçmelisiniz.

Ancak o zaman, başarılı ve mutlu olursunuz. Böylelikle ülkede yaşayan ve yaptıkları işten mutluluk duyan insanların sayısı da artmış olur.

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