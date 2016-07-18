LYS sonuçları açıklandı; 2 soru iptal edildi, 2 soru da düzeltildi

ÖSYM, 18-19 ve 25-26 Haziran tarihlerinde yapılan Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) sonuçlarını açıkladı.

Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) girerek LYS için hak kazanan adaylar, 18-19 ve 25-26 Haziran tarihlerinde yapılan sınavların sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

ÖSYM'nin sonuç belgesini göndermeyeceği adaylar, sonuçları T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. Sonuç sayfasında LYS testlerindeki doğru ve yanlış cevap sayısı, LYS puanları, başarı sıraları, ortaöğretim başarı puanı (OBP) ve yerleştirme puanının yanı sıra YGS sonuçları da yer alıyor.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işleminin kullanılabileceğini belirtti. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılacağı ifade edildi.

LYS tercihleri

Adaylar, LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından 26 Temmuz- 2 Ağustos 2016 tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek. 24 tercih hakkı bulunan adaylar, tercih bildirim işlemi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerde değişiklik yapabilecek.

2 soru iptal edildi, 2 sorunun cevap şıkkı düzeltildi

18 Haziran 2016'da yapılan LYS-4 Felsefe Grubu testinin temel soru kitapçığında yer alan 19. soru, mantık dersi öğretim programının "Tanım ve Tanımlanamazlar" ile ilgili 16. kazanımı doğrultusunda hazırlandığından, soruda bilimsel hata bulunmamasına rağmen, mevcut ders kitabında tanımlanamaz üç gruptan sadece ikisi hakkında bilgi verilmesi sebebiyle, iptal edilmesine karar verildi.

25 Haziran 2016'da yapılan LYS-2 Kimya testinin temel soru kitapçığında yer alan 3. sorunun "B" olarak girilmiş cevabı "E" olarak düzeltildi, 25 Haziran 2016 tarihinde yapılan LYS-5 Fransızca testinin temel soru kitapçığında yer alan 33. sorunun "C" olarak girilmiş cevabı, "B" olarak düzeltildi. 26 Haziran 2016 tarihinde yapılan Türk Dili ve Edebiyat testinin temel soru kitapçığında yer alan 9. soru iptal edildi.

2016 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunun ilgili maddesinde yer alan hüküm gereği, Türk Dili ve Edebiyat testi ile Felsefe testinde, en az bir cevabı bulunan tüm adayların iptal edilen soruları doğru cevapladıkları kabul edilerek, değerlendirme işlemi yapıldı.

Kopya çeken 8 aday hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Kopya çeken 8 aday hakkında, 6114 sayılı yasanın 10. maddesinin 5. fıkrası gereğince bu sınavın yapıldığı tarihten itibaren, 2 yıl süre ile Başkanlık tarafından yapılan hiçbir sınava başvurusunun kabul edilmemesi ve sınavlara girememesine karar verildi.

Bu adayların fiilleri 6114 Sayılı Kanun'un 10. Maddesi'nin 3 (c) bendi gereğince suç teşkil ettiğinden, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmak üzere, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.