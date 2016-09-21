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2016 - KPSS DHBT başvuruları bugün başlıyor

ÖSYM tarafından 4 Aralık 2016 Pazar günü gerçekleştirilecek olan DHBT sınavı için başvurular 21 Eylül-03 Ekim 2016 tarihleri arasında alınacak

21 Eylül 2016 12:49

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Aralık'ta gerçekleştirilecek olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2016 Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular bugün itibariyle alınmaya başlanacak. Peki 2016-KPSS DHBT başvuruları nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtı...

2016- KPSS DHBT Başvuruları nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından 4 Aralık 2016 Pazar günü gerçekleştirilecek olan DHBT sınavı için başvurular 21 Eylül-03 Ekim 2016 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden T.C Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecekler. Sınav ücreti 55 TL'dir.

Yeni ÖSYM sınav takvimi

ÖSYM İnternet sayfasında yer alan 2016 Yılı Sınav Takvimi’nde;

22.10.2016 tarihinde yapılacağı duyurulan Kamu Personel Seçme Sınavının (2016-KPSS Ortaögretim/Önlisans (Ön Lisans Düzeyi),16 Ekim 2016 tarihinde yapılmasına,

23.10.2016 tarihinde yapılacağı duyurulan Kamu Personel Seçme Sınavının (2016-KPSS Oetaögretim/Önlisans (Ortaöğretim Düzeyi),20 Kasım 2016 tarihinde yapılmasına,

06.11.2016 tarihinde yapılacağı duyurulan Kamu Personeli Seçme Sınavı 2016-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Testi'nin 4 Aralık 2016 tarihinde yapılmasına,

20.11.2016 tarihinde yapılacağı duyurulan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2016-ALES Sonbahar Dönemi), 18 Aralık 2016 tarihinde yapılmasına,

17.12 2016 tarihinde yapılacağı duyurulan e-YDS 2016/12 Sınavının, 24 Aralık 2016 tarihinde yapılmasına,

18.12.2016 tarihinde yapılacağı duyurulan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (2016-YDUS), 17 Aralık 2016 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

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