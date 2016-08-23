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15 Temmuz Darbe Girişimi

KPSS soruşturmasında 7 bin 500 kişiye yurt dışına çıkış yasağı

Yurt dışı yasağı getirilenler arasında hakim, savcı, avukat ve bazı kurumların genel müdürleri de bulunuyor

23 Ağustos 2016 18:34

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından başlatılan 2010 yılı KPSS'deki usulsüzlük soruşturması kapsamında 7 bin 500 kişiye yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, olağanüstü hâl uygulaması kapsamında çıkarılan ilk kanun hükmündeki kararnamenin (kHK) 5. maddesi gereğince 2010 yılı KPSS'ye yönelik usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı. Soruşturma gerekçe gösterilerek 7 bin 500 kişiye yurt dışına çıkış yasağı getirildi. 

Yurt dışı yasağı getirilenler arasında hakim, savcı, avukat ve bazı kurumların genel müdür, genel müdür yardımcısı ve daire başkanlarının olduğu öğrenildi.

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