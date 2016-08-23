KPSS soruşturmasında 7 bin 500 kişiye yurt dışına çıkış yasağı

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından başlatılan 2010 yılı KPSS'deki usulsüzlük soruşturması kapsamında 7 bin 500 kişiye yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, olağanüstü hâl uygulaması kapsamında çıkarılan ilk kanun hükmündeki kararnamenin (kHK) 5. maddesi gereğince 2010 yılı KPSS'ye yönelik usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı. Soruşturma gerekçe gösterilerek 7 bin 500 kişiye yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Yurt dışı yasağı getirilenler arasında hakim, savcı, avukat ve bazı kurumların genel müdür, genel müdür yardımcısı ve daire başkanlarının olduğu öğrenildi.