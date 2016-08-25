2010 KPSS birincisi tutuklandı

2010 yılında yapılan KPSS sınavının birincisi Zeki Yolaçan'ın 3 ay önce Kayseri'deki görevinden alınarak tutuklandığı ortaya çıktı. Yolaçan gibi tüm soruları doğru cevaplayan eşi açığa alındı, kardeşi ise tutuklandı.

CNN Türk'te yer alan habere göre; kopya çekildiği belirlenen 2010 KPSS sınavının rekortmeni Zeki Yolaçan'ın, 3 ay önce tutuklandığı ortaya çıktı. Yolaçan gibi eşi tüm soruları doğru cevaplayan eşi Reyhan Yolaçan da çalıştığı hastanedeki görevinden açığa alındı.

Yolaçan'ın İngilizce öğretmeni kardeşi Vahide Yolaçan da tüm soruları doğru cevaplamıştı o da tutuklandı.

Kayseri'de, mezuniyetinden 16 yıl sonra girdiği 2010 KPSS'de 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak devlet memuru olan Zeki Yolaçan'ın, 3 ay önce Kayseri İş-Kur Bölge Müdürlüğü'ndeki görevinden açığa alınıp tutuklandığı ortaya çıktı. Rekortmen eşi açığa alındı

KPSS'de yeniden başlatılan soruşturma kapsamında sınavı şaibeli bulunarak cezaevine gönderilen Yolaçan'ın eşi de görev yaptığı hastanedeki görevinden uzaklaştırıldı. Bir hastanede görevli Reyhan Yolaçan da aynı sınavda ful çekmişti.

350 kişi tüm soruları doğru bilmişti,

70'i karı-kocaydı

Zekai Yolaçan'ın, yine 2010 KPSS'de 115 net soru yanıtlayan ve bir kurumda memur olarak görev yapan İngilizce öğretmenliği bölümü mezunu kardeşi Vahide Yolaçan'ın da tutuklandığı öğrenildi. Şaibeli sınavda 350 kişi bütün soruları bilmişti. Bunlardan 70'i karı-kocaydı.