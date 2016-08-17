KPSS başvuru işlemleri nasıl yapılacak?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek KPSS 2016 Ortaöğretim/Ön Lisans için, 9 Ağustos'ta başlayan ve 24 Ağustos'a kadar devam edecek başvuru işlemleri için, sınav başvuru ücreti 55 TL olacak.

2016 Kamu Personel Seçme Sınavı; ön lisans düzeyinde 22 Ekim 2016 tarihinde, ortaöğretim düzeyinde ise 23 Ekim 2016 tarihinde yapılacak.

KPSS 2016 başvuruları hakkında merak edilenler şöyle:

Sınava başvuru işlemleri, 9-24 Ağustos 2016 tarihlerinde yapılacaktır. Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 25 Ağustos 2016 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan 'ÖDEMELER' alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 25 Ağustos 2016 tarihinde saat 23.59’da sona erecek olup başvuru süresi uzatılmayacaktır. KPSS sınav başvuru ücreti 55 TL'dir.

* 2016-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisansa son başvuru tarihi olan 24 Ağustos 2016 tarihi itibariyle ön lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar, ortaöğretim düzeyinde sınava girmek için başvuramazlar.

* Başvuru ekranına yansıtılan MEB e-okul ile YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerinde değiştirilemez. MEB e-okul ile YÖKSİS’teki eğitim bilgilerinde eksiklik/düzeltme olan adayların başvuru süresi içinde kendi okullarına/üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir. MEB e-okul ve YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adaylardan (KKTC hariç yurt dışı, askeri okul öğrencileri/mezunları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais) yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan YU numarası) adaylar), ÖSYM arşivinde de eğitim bilgisi bulunmayan veya ÖSYM arşivindeki eğitim bilgilerinde düzeltme/değişiklik bulunanların bu bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerince değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir.

* Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından başvuru kayıt bilgileri iptal edilerek bu adayların bina/salon atamaları yapılmaz ve bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmez.