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Kültür-Sanat

2014'ün en iyi film müzikleri

Bu yıl hangi filmler müzikleriyle aklımızda yer etti?

29 Aralık 2014 21:19

2014 yılının sonuna gelirken "yılın en iyileri" listeleri yapılmaya devam ediyor. Indiewire sitesi de yılın en iyi film 15 film müziğini derledi.

Habere göre, 2014'ün en başarılı film müzikleri şöyle:


15. "Wish I Was Here"

Bon Iver - Heavenly Father

 

 


14. “Top Five”

Jay-Z & Kanye West - Ni**as in Paris

 

 


13. “The Gambler”

M83 - Outro

 

 


12. "Boyhood"

Arcade Fire - Deep Blue

 

 

 

11. "Beyond The Lights"

Rita Ora - Grateful

 

 


10. "Obvious Child"

Paul Simon - Obvious Child

 

 


9. "Wild"

First Aid Kit - Walk Unafraid

 

 


8. "Only Lovers Left Alive"

Yasmine Hamdan - Hal

 

 


7. “A Girl Walks Home Alone At Night”

White Lies - Death

 

 


6. “The Rover”

Colin Stetson - Groundswell

 

 


5. “Guardians of the Galaxy”

Jackson 5 - I Want You Back

 

 


4. “Mommy”

Counting Crows - Colorblind

 

 


3. “The Guest”

The Guest - Soundtrack 1 (Love And Rockets - Haunted When The Minutes Drag)

 

 


2. "Frank"

Frank (Michael Fassbender) - I Love You All

 

 


1. "Inherent Vice"

Can - Vitamin C

 

 

 

 

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