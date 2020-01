2014'ün en iyi film müzikleri

2014 yılının sonuna gelirken "yılın en iyileri" listeleri yapılmaya devam ediyor. Indiewire sitesi de yılın en iyi film 15 film müziğini derledi.

Habere göre, 2014'ün en başarılı film müzikleri şöyle:



15. "Wish I Was Here"

Bon Iver - Heavenly Father



14. “Top Five”

Jay-Z & Kanye West - Ni**as in Paris



13. “The Gambler”

M83 - Outro



12. "Boyhood"

Arcade Fire - Deep Blue

11. "Beyond The Lights"

Rita Ora - Grateful



10. "Obvious Child"

Paul Simon - Obvious Child



9. "Wild"

First Aid Kit - Walk Unafraid



8. "Only Lovers Left Alive"

Yasmine Hamdan - Hal



7. “A Girl Walks Home Alone At Night”

White Lies - Death



6. “The Rover”

Colin Stetson - Groundswell



5. “Guardians of the Galaxy”

Jackson 5 - I Want You Back



4. “Mommy”

Counting Crows - Colorblind



3. “The Guest”

The Guest - Soundtrack 1 (Love And Rockets - Haunted When The Minutes Drag)



2. "Frank"

Frank (Michael Fassbender) - I Love You All



1. "Inherent Vice"

Can - Vitamin C