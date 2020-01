2014 yılının en iyi 15 şarkısı

2014 yılı pek çok yeni ismi müzik piyasasına katarken pek çok efsane de yeni albümler ve kliplerle yıla damgasını vurdu. Milliyet gazetesinden Mehmet Tez yılın en iyi 15 şarkısını derledi:

1- Closer Than ThIs - St. LucIa:

Sanırım kalbimin bir kısmı her zaman 80’lere ait olacak. 80’ler önümüzdeki 10 yıllarda tekrar trend falan olduğunda “Vay çok cool şeyleri seviyor bu adam” diyecekler. 80’ler gözden düştüğündeyse “Şuna bak, dinozor” diye dalga geçecekler. Hiç umurumda değil. Sırf vokalleri ve keyboard tonu için sıkılmadan dinlerim bu 2014 model 80’ler şarkısını.

2- La VerIte - FrançoIs and The Atlas MountaIns:

Odamda yaklaşık 30 sekmeli bir Safari ekranı ve sağa solda dağılmış CD ve kitaplar arasında “Ben en son neye bakıyordum ya!” şeklinde öylece duruyordum. Birden BBC Radio6 bu şarkıyı çalmaya başladı. Bir anda mutluluk hissi geldi. Fransızca olmasından başka çocuk şarkılarını andırmasını sevdim galiba.

3- The Best ThIng - ElectrIc Youth:

“Drive”ın soundtrack albümünden beri Electric Youth’un albümünü bekliyordum. Bu şarkı albümdeki ilk gözağrım. Hem karanlık hem de huzur veren bir yanı var. Hani İstanbul’da kışın gökyüzü çıldırmış gibi kurşun rengi olur da “Bir şey olacak galiba” diye beklersin. O havalarda rahat 10 kilometre yürünür bu şarkıyla.

4- OH - PlaId:

Hiçbir şarkının iç dinamiği bu şarkıda olduğu gibi patlamaya hazır bomba misali tıkır tıkır işlemedi 2014’te. Bu albümün plağını özellikle aldım ki daha iyi duyabileyim

bu şarkıdaki her sesi diye. Toplam

4.5 dakikalık bir roman gibi okudukça açılıyor, kendini gösteriyor.

5- HIde From The Sun - Goat:

Şahane. İsveç’te gözden uzak bir komünde yaşayan bir grup şahane “Anadolu rock” yapsın. Kadıköy ve Beyoğlu’ndan 30 eski plak toplasak bu şarkıların ve sound’un tamamını buluruz aslında. 2015’te memlekette de izleyeceğiz sanırım, kuşlar söyledi.

6- Envy - Breton:

İngiliz işçi sınıfının çaresizliğini anlatan filmler vardır. En güzellerini Ken Loach çekmiştir. Oraların havası suyu var Breton’da. “Envy” bir cumartesi akşamı ayakkabının tabanı patlayana kadar serserilik yapıp sabaha karşı evlere dağılmak gibi bir şey.

7- I Hope TIme Doesn’t Change HIm - The Drums:

Yeni albümleri Spotify’a düştüğünde dinlemeye başladım. Sabırsızca ilk 40-50 saniyeleri dinleyip sonraki şarkıya geçip duruyorum. Bu şarkıya gelince durdum. Daha da ileri gidemedim. Sonra ona buna dinletmeye başladım Yetmedi dilime de takıldı fena halde. Ben The Drums’ın basitliğini, netliğini, tereddütsüzlüğünü seviyorum. Gücünü buradan alıyor zaten. Bu şarkıda hepsi var.

8- From Nowhere - Dan Croll:

Sırf daha önce tanıdığınız birine benziyor diye tanımadığınız birine diğer tanımadığınız insanlardan daha fazla ilgi gösterdiğiniz oldu mu? Bu şarkıya ilgimi bu şekilde açıklıyorum. Ayrıca Dan Croll’un sound’unu da gayet beğeniyorum.

9- You Closed The Door - The Coral:

İngilizlerin karamsarlığına hastayım.

Adamlar resmen bu işin kitabını

yazmış. Ama şarkıyı karamsarlığından dolayı değil, 60ların Beatles sound’una selam çakan ritim ve davul partisyonları için sevdim. Pişman değilim.

10- Beneath The AIr - Absolutely Free:

60’lar demişken, 2014 model en güzel saykodelik şarkı bu belki de. Beatles’ın “Revolver”daki “Tomorrow Never Knows”unun Tame Impala cover’ı gibi bir şeyler. Güneşli bir günde arabaya binip güneye bir yerlere gitme hissi yarattı bünyede.

11- ThInkIng About You - CalvIn HarrIs ft. Ayah Marar:

Calvin Harris’in süperstar olmadan önce yaptığı albümleri pek severim. David Guetta’laşma süreciniyse hiç onaylamadım. Ama bu şarkı dengeleri değiştiriyor. İyi bir kulüp şarkısında olması gerken her türlü özellik var.

12- TalkIng Backwards - Real Estate:

Bisiklete binip çayır çimen köy yollarında sanki hayatta hiç dert tasa yokmuş gibi dolaşmak. Şarkının hissettirdiği bu. 2014 albümünün ilk single’ıydı ve galiba albümün en iyisi.

13- Crave You - FlIght FacIlItIes:

İyi yaz şarkılarının en önemli özelliklerinden biri insanda tatil hissi yaratmasıdır. Turistsin yani, hiçbir konudan sorumlu değilsin. Öyle lokal kafeler arayayım falan bunları boşver, teslim ol, ye iç, müze gez, denize gir, yatıp uyu. Böyle şarkılar dinle. Hayat basit.

14- My SIlver lInIng - FIrst AId KIt:

Uzun zamandır duyup beğendiğim ilk country şarkısının İsveçli bir gruptan gelmesi şans mı yoksa globalleşme falan filan mı artık orası size kalmış. Üzümü yiyip bağını sormamayı tercih ediyorum bu defa.

15- I Can’t Do WIthout You - CarIbou:

Duyar duymaz insanı ele geçiren şarkılardan biri. Sayıklar gibi söylüyor insan, zaten şarkı da sayıklama gibi bir yerlerde. Şimdiden klasik kabul ediyorum. n