TIME Dergisi 2014'ün en iyi ve en kötülerini belirledi

ABD merkezli haftalık haber dergisi TIME, 2014’ün bitmesine kısa bir süre kala, her sene olduğu gibi yılın en iyi ve en kötü film, şarkı ve albümlerini açıkladı.

2014’ün en iyi filmi Wes Anderson’ın ‘Büyük Budapeşte Hoteli’ seçilirken, Richard Linklater’in 12 yılda belirli zaman aralıklarında çekimlerini tamamladığı ‘Boyhood’(Çocukluk) da ikinci sırada yer aldı.

Adam Sandler ve Drew Barrymore’un romantik komedi türündeki ‘Blended’ (Karışık Aile) ise yılın en kötüsü seçildi.

1. The Grand Budapest Hotel

2. Boyhood

3. The Lego Movie

4. Lucy

5. Goodbye To Language

6. Jodorowsky’s Dune

7. Nightcrawler

8. Citizenfour

9. Wild Tales

10. Birdman

En kötü 10 film

1. Blended

2. A Million Ways To Die In The West

3. Men, Women & Children

4. Walk Of Shame

5. Let’s Be Cops

6. The Legend Of Hercules

7. Winter’s Tale

8. Nut Job

9. Transcendence

10. Hateship Loveship

Yılın en iyi 10 performansı

Morten Tyldum’un merakla beklenen ‘The Imitation Game’ filminde ünlü matematik dehası Alan Turing’i canlandıran Benedict Cumberbatch yılın en iyi performansı sıralamasında zirvede yer aldı.

1. Benedict Cumberbatch, The Imitation Game

2. Julianne Moore, Still Alice

3. Chadwick Boseman, Get On Up

4. Marion Cotillard, The Immigrant ve Two Days, One Night

5. Eva Green, 300: Rise of an Empire ve Sin City: A Dame to Kill For

6. Jack O’Connell, Unbroken

7. David Oyelowo, Selma

8. Essie Davis, The Babadook

9. Jenny Slate, Obvious Child

10. Tilda Swinton, Only Lovers Left Alive

Yılın en iyi 10 şarkısı

TIME yılın en iyi şarkısı olarak Beyonce ve Nicki Minaj’ın söylediği ‘Flawless’ı seçerken, yılın en kötü şarkısı ise ‘Magic!’ grubunun bir babanın evlenmesi için kızına izin vermemesini anlatan ‘Rude’(Kaba) seçildi.

1. “Flawless,” Beyonce & Nicki Minaj

2. “Blank Space,” Taylor Swift

3. “Move That Dope,” Future, Pharrell Williams, Pusha T, Casino

4. “Inside Out,” Spoon

5. “2 On,” Tinashe & Schoolboy Q

6. “Red Eyes,” The War on Drugs

7. “Blockbuster Night Part 1,” Run the Jewels

8. “In the House of Yes,” Mr Twin Sister

9. “Talking Backwards,” Real Estate

10. “Chandelier,” Sia

Yılın en kötü 10 şarkısı

1. “Rude,” Magic!

2. “Literally, I Can’t,” Play & Skillz, featuring Redfoo, Lil Jon, Enertia McFly

3. “Masterpiece,” Jessie J

4. “Sun Daze,” Florida Georgia Line

5. “All About That Bass,” Meghan Trainor

6. “Wiggle” by Jason Derulo feat. Snoop Dogg

7. “Summer,” Calvin Harris

8. “Black Widow,” Iggy Azalea feat. Rita Ora

9. “Brooklyn Girls,” Catey Shaw

10. “L.A. Love (La La),” Fergie





Yılın en iyi 10 albümü

Kariyerine dans ederek başlayan ve Kylie Minogue ile Jessie J gibi isimlerle sahne alan FKA Twigs, müzik kariyerinde de heyecan verici adımlar atmaya devam ediyor. İlk stüdyo albümü LP1’la TIME dergisinin de takdirini kazanan FKA Twigs, yılın en iyi albümü sıralamasında ilk sırada yer almayı başardı.

1. LP1, FKA twigs

2. St. Vincent, St. Vincent

3. Alt-J, This Is All Yours

4. 1989, Taylor Swift

5. Too Bright, Perfume Genius

6. Ultraviolence, Lana Del Rey

7. Transgender Dysphoria Blues, Against Me!

8. The Voyager, Jenny Lewis

9. Ryan Adams, Ryan Adams

10. Broke With Expensive Taste, Azealia Banks