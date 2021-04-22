2 milyar dolarla kaçtığı iddia edilen Thodex kurucusunu komşusu: Babası biraz uyanıktı ama o çocuklardan böyle bir şey beklemezdik

2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına çıktığı öne sürülen Kripto Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in doğup büyüdüğü mahalledeki komşuları konuştu. Özer’in bir komşusu, olayı duyduklarında çok şaşırdıklarını belirterek, “Babası biraz uyanıktı ama o çocuklardan böyle bir şey beklemezdik” dedi.

Kripto para borsasında milyar dolarlık vurgun yaparak kayıplara karışan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşadığı sokak görüntülendi. Mahalle sınırları içerisinde doğup büyüyen Özer’in komşuları konuştu. 5 yıl önce ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındığı öğrenilen Özer’in doğup büyüdüğü evin ise 2 yıl önce ailesi tarafından yıktırıldığı öğrenildi. Özer’in eski komşuları 5 yıl önce ailenin taşındığını belirterek, haberlerden olayı duyunca şaşırdıklarını söyledi.

“Babası biraz uyanıktı ama o çocuklardan böyle bir şey beklemezdik”

Yıllarca Özer ile aynı sokakta yaşayan Raşit Taş isimli vatandaş, “Bu aile 1982 yılından beri burada yaşıyordu. 5-6 yıl önce buradan ayrıldılar. Şu anda nerede olduklarını biz de bilmiyoruz. Arkamızdaki evleri vardı. Onu da yıktılar. Çocuklarını da tanırdık. Öyle bir şey nasıl yaptı, biz de hayret ettik. Öyle şeyleri yoktu. Haberleri okuyunca biz de şaşırdık. Babaları biraz uyanıktı ama o çocuklardan böyle bir şey beklemezdik” dedi. (İHA)

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