Solaryum 18 yaş altına yasaklanıyor

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Seçil Özkan, kanserle mücadelede başarılı olmak için risk faktörlerinin en aza indirilmesi gerektiğini belirtti. Özkan, yıllardır bronzlaşmada kullanılan solaryumun (bronzlaştırma yatakları) kansere olan etkisinin çeşitli platformlarda tartışıldığını, buna yönelik çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Özkan, solaryumun Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bağlı olarak çalışan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (International Agency for Research on Cancer-IARC) tarafından 2009 yılında bilimsel verilerle net kanserojen olarak tanımlandığını bildirdi.

Türkiye'nin de IARC'a üye olan 24 ülkeden biri olduğunu anımsatan Özkan, tam bağımsız çalışan ajansta, kanser yapıcı etkileri nedeniyle dünyada tartışma konusu olan etkenlerin detaylı olarak değerlendirilerek, kanserojenik özelliklerin bilimsel verilere göre sınıflandırıldığını anlattı. Özkan, "Solaryum da bunlardan birisi. Solaryumun kanserojen ilan edilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı olarak pek çok yerde farkındalık yaratılması için açıklamalar yapıldı, zararları, kanserle ilişkisi anlatıldı" dedi.

'Yönetmeliğin ocak ayı içerisinde çıkması öngörülüyor'

Bu alanda 2010 yılından sonra dünyada solaryumun yasaklanmasının gündeme geldiğini, özellikle küçük yaşlarda tamamen yasaklanmasının, ileri yaş gruplarında da kısıtlamaya gidilmeye başlandığını anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Bizde bundan yola çıkarak Türk Tıbbi Onkoloji ve Dermatoloji Derneği'nin de görüşlerini alarak 18 yaş altındakilere kullanımının yasaklanması söz konusu olacak. 18 yaş üzerindekiler için de solaryumun sağlık üzerindeki etkilerinin okunarak, rıza onam formunun onaylanarak imzalanması istenecek. Bunları öneren bir yönetmelik hazırlanıyor. Söz konusu yönetmeliğin Ocak ayı içerisinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor."

'Pek çok ülkede 18 yaş altındakilere kullanım yasaklanmıştır'

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanı Murat Gültekin de "Yapay bronzlaşma cihazları aracılığıyla olan UV maruziyetinin kanser nedeni olduğunun belirlenmesinin ardından pek çok ülkede yakın tarihte bu konuda düzenlemelere gidilmiş, özellikle de 18 yaş altındakilere kullanım yasaklanmıştır" dedi.

Türkiye'de de solaryumun zararları konusunda 2009 yılından bu yana kamuoyu ile bilgi paylaşımı Kanser Daire Başkanlığınca yapıldığını anımsatan Gültekin, "Türkiye'de de solaryum cihazlarının ve bu cihazları kullanan işletmelerin denetlenmesi, lisanslandırılması, 18 yaş altındakilere kullanım yasağı getirilerek ilgili merkezlere uyarı levhalarının konulması ve kullananların solaryumun mevcut zararları konusunda bilgilendiren formlar aracılığıyla onaylarının alınması hususlarında yönetmelik çalışmalarımız, tüm dünya ülke örnekleri değerlendirilerek tamamlanmıştır ve ilgili derneklerin görüşüne sunulmuştur" ifadelerini kullandı.