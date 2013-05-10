Solaryum göz kanseri yapabilir

Solaryumdaki ultraviyole ışınlarının gözlerdeki olumsuz etkileri uzun dönemde görülüyor. Göz kapağı ve konjonktivada kansere yol açabilen ışınlardan en çok açık renkli gözler etkileniyor.

Solaryumdaki ultraviyole ışınlarının göz sağlığını tehdit ettiğini belirten Dr. Şenay Yılmaz, bu ışınlardan korunmak için mutlaka koruyucu gözlük kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Dr. Yılmaz, gün boyunca uzun süre ultraviyole ışınlarına maruz kalmanın kısa dönemde gözlerde derideki güneş yanığına benzer hasar oluşturduğunu söyleyerek, “Korneadaki bu zedelenmeler genellikle ağrılıdır. Bulanık görmeye yol açar ve birkaç gün içerisinde iyileşebilmektedir” dedi.

Ultraviyole seviyesi nerelerde artar?

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, ultraviyole ışınların göz üzerindeki esas ciddi olumsuz etkilerinin uzun dönemde görülebileceğini ifade eden Dr. Şenay Yılmaz, şunları söyledi: “Sürekli ultraviyoleye maruz kalmakla ortaya çıkan makule (sarı nokta) dejenerasyonu, solar makulopati, pterjiyum, katarakt ve göz kapaklarını kaplayan deride ve konjonktiva tabakasında kanser oluşumuna neden olduğu bilinmektedir. Güneşe maruz kalınma derecesini artıran faktörler ultraviyole ışınlarının göze verebileceği hasarı artırabilmektedir. Ultraviyole etkisi karda, kumda ve suda daha fazladır. Deniz seviyesine göre yükseklik arttıkça ultraviyole seviyesi artar. Açık renkli gözlere ve deriye sahip kişiler ultraviyole açısından daha fazla risk taşır.”

Yılmaz, ultraviyole ışınlarının saat 10.00 ile 16.00 arasında en yüksek seviyede bulunduğunu hatırlatarak, “Ultraviyolenin en kuvvetli geldiği dönem ilkbahar ve yaz aylarıdır, sonbahar ve kış aylarında ultraviyole seviyesi düşer” diye konuştu.

Çocuklar da risk altında

Dr. Şenay Yılmaz, güneşle temasta bulunan herkesin bu zararlı ışınlara karşı gözlerini koruması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Ancak özellikle açık renk gözlüler, makula dejenerasyonuna genetik eğilimi olanlar, gözlerinden herhangi bir cerrahi operasyon geçirmiş olanlar ve lazer tedavisi görmüş olanlar yüksek risk grubunu oluşturmaktadır. Çocukların göz merceğinin ultraviyole ışınları süzebilme yeteneğinin yetişkinlere göre az olması nedeniyle çocuklar da yüksek risk grubuna girmektedir.”

Solaryumda gözlük takılmazsa neler olur?

İnsanın güneşe bakmaya çalıştığı zaman, kornea ve göz içi merceğinin ultraviyole radyasyonunu emebileceğini ifade eden Dr. Yılmaz, “Doğal güneş ışığına maruz kalmak gözü savunma mekanizmasına iter. Bu da göz bebeklerinin küçülmesi ve gözlerinin kısılması demektir. İnsan solaryuma girince kontrollü koşullarda ultraviyole radyasyona maruz kalır ve göz savunması en düşük seviyededir. Solaryumda gözlük takmadığınız zaman oluşabilecek göz rahatsızlıklar fotokeratit ve konjonktivittir. Konjonktivit göz kapaklarının iç yüzeyiyle skleranın bir kısmını örten ince zar olan konjonktivanın yanmasıdır. İki durum da ağrılı güneş yanığı gibidir. Solaryumda güneşlenmek için, göz koruması şarttır. Mutlaka koruyucu gözlük kullanmak gerekir” uyarısında bulundu.