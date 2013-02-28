Melih Gökçek'e twitter'da 'edepsiz' diyen lise öğrencisi gözaltına alındı

İstanbul Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Lisesi\'nde okuyan İrem Aksoy (17) adlı lise öğrencisinin, twitter üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek\'e \"#EdepsizsinMelihGokcek\" yazdığı gerekçesiyle okuluna gelen yedi polis tarafından dün sabah gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Melih Gökçek\'in avukatı Esennur Ezgi, \"Başkanım hakaret eden kişileri, twitter\'da, \'Özür dileyin şikayetçi olmayayım\' diye uyarıyor. Aksoy\'u da baştan uyardığımız için şikayetimizden vazgeçmemiz söz konusu değil. 18\'den küçük olduğu için velisi ile birlikte ifade verecek\" dedi. Ezgi, Gökçek\'in son 1.5 yıl içinde 450 twitter takipçisi hakkında şikayetçi olduğunu kaydetti.

CHP Beylikdüzü Lise Komisyonu Başkanı olan Aksoy\'un, yaklaşık 3 ay önce twitter\'da, \"#EdepsizsinMelihGokcek\" hashtag’i ile yazdığı 2 tweet nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Twitter\'da, “Atamın kemiklerini sızlatıyorsun #EdepsizsinMelihGokcek” ve “Müslüman geçinerek kul hakkı yediğin için #EdepsizsinMelihGokcek” diye yazan Aksoy\'un önce yedi polis eşliğinde okuldan alındığı, karakola götürüldükten sonra da evinde yapılan aramada laptopu ile diğer bilgisayarının harddiskine el konulduğu belirtildi.

\'CHP tepki gösterdi\'

Konu hakkında bilgi veren CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Baran Güneş, şunları kaydetti:

\"Arama sırasında okulunda derste bulunan Aksoy’a müdür yardımcısı tarafından bilgilendirme yapılmış. Aksoy, müdür yardımcısının odasına gittiğinde 3 polis onu karşılıyor ve üzerini arıyor. Arabadaki polisler ile birlikte toplam 7 polis, kendisini Beylikdüzü Polis Karakolu’na götürüyor. Kendisi yaşı nedeniyle üyemiz değil, ama CHP\'ye gönül vermiş bir arkadaşımız. İstanbul İl Gençlik Kolları\'ndan arkadaşlar konuyla ilgilendi, kendisini karakoldan aldılar. Önümüzdeki günlerde savcılığa ifade verecek.\"

Güneş, \"Türkiye\'de ileri demokrasi ifade özgürlüğüne müsaade etmiyor. Bir genç kız, bir belediye başkanına attığı tweet nedeniyle okulunda gözaltına alınıyor. Adeta \'Sen misin twitter\'da Gökçek\'i eleştiren!\' deniliyor. Böyle bir Türkiye ile karşı karşıyayız\" dedi. Güneş, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Doğan\'ın Aksoy\'un avukatlığını üstleneceğini belirtti.

\'RedHack\'den destek\'

Aksoy, olayın ardından twitter hesabından yaptığı açıklamada, \"Gökçek’e hakaretten gözaltına alındım. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan tüm yoldaşlarıma teşekkür ediyorum. Süreç devam ediyor, desteklerinizi bekliyorum\" dedi. CHP de twitter’da, \"#iremaksoyyanlizdegildir\" hashtag’i ile destek kampanyası başlattı. Son olarak Gökçek ile ilgili belgeler açıklayan \"Kızıl Hackerlar\" RedHack grubu da kampanyaya katıldı.

\'Baştan uyardık, vazgeçmeyiz\'

Gökçek\'in avukatı Ezgi ise \"Başkanım hakaret eden kişileri, twitter\'da, \'Özür dileyin şikayetçi olmayayım\' diye uyarıyor. Özür gelmezse de şikayetçi oluyoruz. Şikayet ederken kesinlikle kimsenin yaşını bilemeyiz. Aksoy\'u da baştan uyardığımız için şikayetimizden vazgeçmemiz söz konusu değil. 18\'den küçük olduğu için velisi ile birlikte ifade verecek. Dosya şu an savcılıkta. Bu kamu görevlisine yapılan bir suç. Biz vazgeçsek bile devlet kendisi yargılar\" diye konuştu. Ezgi, Gökçek\'in son 1.5 yıl içinde 450 twitter takipçisi hakkında şikayetçi olduğunu, henüz sonuçlanan 3 davanın Gökçek\'in lehine bittiğini kaydetti.