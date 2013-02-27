Melih Gökçek: Geri zekâlı RedHack ve saftirik solcular

Kızıl Hackerlar" olarak adlandırılan RedHack bilgisayar korsanı grubu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek' hakkında iddialarda bulunup Gökçek'in telefon numarasını ifşa etti. RedHack'e twitter'dan sert cevap veren Gökçek, "Bu geri zekâlıların arkasına takılan ne kadar saftirik sol sanal medya kuruluşu ve kişi varsa aynı papağan gibi söylemeye başlamış" dedi.

RedHack, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanvekili, Ankara Ticaret Borsası Başkanı ve Kredi Garanti Fonu Başkanı Faik Yavuz'un ricası ile Gökçek'in, Yavuz'un Yenimahalle Macunköy'de yer alan arsasının mevcut emsal değerini yükselttiğini, böylece arsanın 41 bin 482 metrekarelik inşaat alanının 82 bin 955 metrekareye çıkartıldığını iddia etti. ,

RedHack, popüler sosyal paylaşım sitesi twitter'da, "Yavuz kendi kârını 4 katına çıkarabilmek için Gökçek'ten arazisinin emsal değerinin artırılması için ricacı olmuş" diye yazdı.

İddiaları için Gökçek’ten cevap beklediğini açıklayan grup, bu amaçla Melih Gökçek’in cep telefonu numarasını twitter’dan ifşa etti. Kavga da bundan sonra başladı. Melih Gökçek, RedHack grubuna taitter’dan yayınladığı bazı belgelerle cevap verdi. Gökçek2in hedefinde Kızıl Hacker’ların yanı sıra, onlara destek veren bazı sol görüşlü grup ve kullanıvılar da vardı.

İşte Gökçek’in RedHack ve solcuları hedef alan tweetleri

- BUGÜN ÇOK YOĞUNDUM...BAZI SOL ÖRGÜTLER KENDİ ARALARINDA "ÇAKMA RedHack GRUBU" KURMUŞLAR..SABAHTAN BERİ BİR ARTİSTLİK, BİR ARTİSTLİK SORMAYIN

- SANKİ BİR BAŞARI KAZANMIŞ GİBİ GÜYA TELEFON NUMARAMI YAYINLAMIŞLAR(Birileri bu geri zekalıları felaket işletmiş) İşte TWİTLERİ RT

- BU GERİ ZEKALILARIN ARKASINA TAKILAN NE KADAR SAFTİRİK SOL SANAL MEDYA KURULUŞU VE KİŞİ VARSA AYNI KONUYU PAPAĞAN GİBİ SÖYLEMEYE BAŞLAMIŞ RT

- TAM SOL BU GERİ ZEKALI RedHack'ÇİLERİN PEŞİNE TAKILIR DA CHP ANKARA İL BAŞKANLIĞI GERİ KALIRMI...SEVEYİM CHP ANKARA İLİN ZEKASINI:) RT

- BU ÇAKMA RedHack'LI GIRİ ZEKALILAR İLE KUYRUĞUNA TAKILANLARA İŞTE CEVABIM..

- GERİ ZEKALI RedHack'liler YETMEMİŞ BU SEFER FAİK YAVUZ'U BAHANE EDİP BANA YÜKLENMİŞTE YÜKLENMİŞLER...

- ŞİMDİ BU GERİ ZEKALI ÇAKMA RedHack'li ARTİSTLER İLE BUNLARIN PROPOGANDASINI YAPMAK İÇİN PEŞLERİNE TAKILAN ZAVALLILARA BİR ÇİFT SÖZÜM VAR...

- FAİK YAVUZ'LAR İLGİLİ OLARAK BANA İTHAF ETTİGİNİZ SUÇLAMALARI İSPAT ETMEZSENİZ ŞEREFSİZLİĞİ, ALÇAKLIĞI, YALANCILIĞI KABUL EDECEK MİSİNİZ...

- BENİMLE İLGİLİ YAYINLADIĞINIZ YAZIYI AYNEN KOPYALAYIP YAYINLIYORUM...

- ÇAKMA RedHack'ÇİLERE VE YALAKALARINA İKİNCİ CEVABIM...

- Siz solcularda size kk'dan geçen bir alişkanlik var. İftira at, kendin inan ve karalamaya devam et. Utanin..

- Ya ben 1,5 emsali 2,5 veya 3 yapmadim. Yapmadiğim şeyin belgesi olur mu? Adam iddia etti nerde belge? Bu şerefsizlik değil mi?