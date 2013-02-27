RedHack, Melih Gökçek'le ilgili belgeleri yayımladı

"Kızıl Hackerlar" olarak adlandırılan RedHack, Dışişleri Bakanlığı ve YÖK'ün ardından bu kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i hackledi.

RedHack, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanvekili, Ankara Ticaret Borsası Başkanı ve Kredi Garanti Fonu Başkanı Faik Yavuz'un ricası ile Gökçek'in, Yavuz'un Yenimahalle Macunköy'de yer alan arsasının mevcut emsal değerini yükselttiğini, böylece arsanın 41 bin 482 metrekarelik inşaat alanının 82 bin 955 metrekareye çıkartıldığını ortaya koydu. RedHack, popüler sosyal paylaşım sitesi twitter'da, "Yavuz kendi kârını 4 katına çıkarabilmek için Gökçek'ten arazisinin emsal değerinin artırılması için ricacı olmuş" diye yazdı.



Evin Demirtaş'ın Milliyet'teki haberine göre, açıkladıkları yolsuzluk belgeleriyle gündeme bomba gibi düşen RedHack grubu, son olarak Yavuz ve sekreterinin bilgisayarına, "Kızıl Virus" saldırısı düzenledi. RedHack, ele geçirdikleri 6 belge ve 4 bilgi notunu Twitter'da yayınladı. RedHack, "Kentsel dönüşüm adı altında cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunlarından biri ile gecekondularından olanlar için kılını kıpırdatmayan Gökçek'in kimi ricalara nasıl vesile olduğu Yavuz'un kar hesaplarında ortaya çıktı. Yavuz kendi karını 4 katına çıkarabilmek için Gökçek'ten arazisinin emsal değerinin artırılması için ricacı olmuş" diye yazdı.



İnşaat alanı artışı, yükseklik serbestliği



RedHack'in yayınladığı arazi belgelerinden ilki Yenimahalle Macunköy 43312 Ada 2 Parsel'e ait. Anadolu Bulvarı ile İstanbul Yolu'nun kesiştiği noktada, İstanbul Yolu'na cepheli arsanın büyüklüğü 27 bin 655 metrekare. RedHack, Yavuz'un ricası üzerine Gökçek'in arsanın 1.5 olan mevcut emsal değerini yükselttiğini belirterek, "Mevcut emsale göre 41 bin 482 metrekare olan toplam inşaat metrekaresi, emsalin 2.5 olması durumunda 69 bin 137 metrekareye, emsalin 3 olması durumunda 82 bin 955 metrekareye çıkar" diye yazdı.

2. arazi belgesi ise Yenikent Çoğlu Köyü 1598 Ada 1 Parsel'e ait görünüyor. F tipi cezaevi yolu üzerinde yer alan arsanın mecvut emsal değeri 0.30. Arsa enine genişletilemeyeceği için yükseklik serbestliği tanınmış.



İçişleri Bakanlığı'ndan tayin ricası



RedHack'in yayınladığı bir diğer belgede ise Yavuz'un iş bulma kurumu gibi çalıştığı ileri sürüldü. Yavuz'un, Kırıkkale Sulakyurt İlçesi'nde görev yapan Osman Kömürcü adlı polis memurunun Ankara merkeze tayininin yapılması için İçişleri Bakanlığı'ndan ricacı olduğu belirtildi. Yavuz, öğretmen tayinleri için ise eski Ankara il Milli Eğitim Müdürü Murat Bey Balta'dan ricacı olmuş. Redhack, Yavuz'un, "Mertcan Muratoğlu'nun puanı 347.630. Ümitköy Anadolu Lisesi'ne girmek istiyor. 22 kişilik kontenjan kalmış. Eryaman Toplu Konut ya da Elvankent Bilge Anadolu Lisesi'de olabilir" şeklindeki yazışmalarına yer verdi.