Gökçek'in rakı masasındaki fotoğrafı twitter'da kriz yarattı

Bugün öğlen saatlerinde “Zeyneb” adlı kullanıcının twitter’da "masum değiliz hiçbirimiz" başlıklı bir tweet attı. Tweet'e bir de fotoğraf ekledi. Fotoğrafta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bir rakı masasında arkadaşlarıyla sohbet ederken görülüyor.

'Zeyneb' adlı kullanıcı bu fotoğraflı tweet’i yayınladıktan kısa bir süre sonra Melih Gökçek’in twitter hesabına gönderdi. Gönderilen fotoğrafı gören Gökçek, büyük harflerle “BU FOTOĞRAF FOTOMONTAJDIR. DÜZELTME YAPIP ÖZÜR DİLEMEZSENİZ SAVCILIĞA VERİRİM. İHTAREN BİLDİRİYORUM...CEVAP BEKLİYORUM” yazdı. Gökçek'in bu çıkışı sonrasında, 'Zeyneb' adlı kullanıcı özür diledi. Melih Gökçek ise "Özür dilemek fazilettir. Seni kutluyorum ve affediyorum" yazdı. Ancak bu süre içinde fotoğraflı tweet yalnızca kullanıcının hesabından 20 kez tweetlendi. 10 kez de favori listesine dahil edildi.

Bunlar olurken Melih Gökçek’in rakı masasındaki fotoğrafı, Gökçek taraftarları ile durumu komik bulanlar arasında tweet çekişmesine döndü. Örnegin Gökçek taraftarı olduğu anlaşılan biri "Başkanım özürden anlamaz bunlar. Verin mahkemeye. Başkentimizin başkanına hakaret etmek böyle kolay olmamalı" yazarken karşılığında, "böyle bir fotograf için insanları mahkemeye veririm diye tehdit mi ediyorsunuz? Sizin mizah anlayışınız yok mu?" yorumları gelmeye başladı.

'Zeyneb' adlı kullanıcı ise özrünün gerekçelerini şu cümlelerle anlattı: "Google’a girip bu gorseli buldum, kusura bakmayın dememin sebebi de savcılıkla uğraşmamak içindi haksız yere içerde olanlara benzemek istemem... kendi halinde bir öğrenci olduğum icin geri vites yapmak durumunda kaldim savcılıkta değil okulda olmak isterim... Melih gokcekten ozur dilemek zorunda kaldim savciliga verir diye ya gercekten kendimi bi kanalizasyon cukuruna atmak istiyorum"