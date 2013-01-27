Gökçek: Türkiye'nin en aykırı iki tipi var; biri ben, biri de Sayın Başbakan

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisini ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı, "Türkiye'nin en aykırı iki tipi" olarak niteledi.

Gökçek, yerel seçimlerde tekrar adaylığını koymak istediğini belirterek, "Bana bir dönem daha lazım, çünkü çok büyük projelerim var. Ben bunları bitirip de gitmek istiyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Yarının Liderleri Projesi" kapsamında Türkiye'nin 7 farklı üniversitesinden gelen yaklaşık 250 öğrenciye ders verdi, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Öğrencilere 19 yıldır devam eden Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki çalışmalarını anlatan Gökçek, liderlik vasıfları, medya ve lider arasındaki ilişkilerinin nasıl olması gerektiği gibi konuları da yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak aktardı.

Sorular üzerine, Ankara'da 4 dönemdir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmasının ve seçilmesinin nedeninin hakla iç içe olmasından kaynaklandığını ifade eden Gökçek, şunları kaydetti:

"Belediye başkanlığım 20 yıldır devam ediyor. Bu kırılması zor bir rekor olarak görülüyor. Ben hep halkın isteklerini ön planda tuttum, hep halkın içinde oldum. Ama Ankara'da bazı ideolojik saplantıları olanlar, ağzınızla kuş tutsanız bile sizin siyasetinizi beğenmezler. Onlara aldırmayarak doğru bildiğiniz yoldan vazgeçmeyeceksiniz. Eğer büyük çoğunluk sizi beğeniyor yaptıklarınız onaylıyorsa devam edeceksiniz."

Gençlere, teknolojiyi yakından takip etmeleri önerisinde de bulunan Gökçek, "Takip etmemek çağı yakalamamak anlamına geliyor. 4 yaşındaki torunumun teknolojik becerisine sahip olmayan siyasiler var" ifadelerini kullandı.

Kendisi ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı, "Türkiye'nin en aykırı iki tipi" olarak niteleyen Melih Gökçek, "Ankara'da 5. dönem belediye başkanlığını düşünüyor musunuz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Ben yerimden memnunum. Allah bir dönem daha müsaade eder, Başbakan uygun görür, halkım görmek ister oy verirse aday olurum. Bana bir dönem daha lazım, çünkü çok büyük projelerim var. Bunlar Tema park, bulvarlar, fuar alanı, inanç ve tarihi müzelerin yapılması projeleridir. Ben bunları bitirip de gitmek istiyorum. Nasipte varsa yapacağım. Bu bizim isteğimiz bir şey ama nasipte varsa olur."