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Yaşam

17 yaşındaki gencin düğünde açtığı ateş sonucu 2 müzisyen yaralandı

"Roman olduğumuz için geç sevk edildik" diyen yaralı müzisyenlerin aileleri hastaneye tepki gösterdi

19 Eylül 2016 12:17

Bursa'da bir düğünde 17 yaşındaki gencin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalardan iki müzisyen yaralandı. Yaralanan müzisyenlerin aileleri, 'roman oldukları için hastanedeki sevklerinin uzun sürdüğünü' iddia ederek görevlilere  "Biz de bu ülkenin vatandaşıyız" diyerek tepki gösterdiler. 

NTV'de yer alan habere, Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde göre gelinin eve girişinde, iddiaya göre Ümit B. (17), kutlama yapmak için babası Kadir B.’ye ait av tüfeğini alarak havaya ateş etmeye başladı. 

Tüfekten çıkan saçmalar, topluluk arasında yer alan müzisyenler Reşat Emul (36) ile Birol Yandık'a (50) isabet etti. 

Saçmaların yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi üzerine iki müzisyen yaralanarak yere düştü. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

 

Yaralıların ailesini başkan yatıştırdı

 

Yüzünden yaralanan Emul, ilk müdahalenin ardından sevk edilmesine karar verildi. Bursa ve çevre illerde 2 saat boyunca sevk edilecek hastane aranırken, bu esnada yaralı müzisyenin ailesi sinir krizleri geçirdi. Yaralının ailesi sevkin uzun sürmesi üzerine, 'Roman olmaları nedeniyle Emul’un sevk edilmediğini' iddia edip, “Biz de bu ülkenin vatandaşıyız" diyerek tepki gösterdi.

Yakınları tarafından durumun aksedilmesi üzerine Belediye Başkanı Alinur Aktaş devreye girdi ve yer bulundu. Yüzü tanınmaz hale gelen yaralı Reşat Emul, ambulansla Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından silahı ateşlediği iddia edilen Ümit B. ise silahla birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

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Bursaİnegöl17 yaşındaki gençtüfekReşat Emul

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