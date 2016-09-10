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İzmir'den de aynı karar; sokakta düğün yapmak yasaklandı

İzmir Valiliği, İçişleri bakanlığı tarafından 22 ilde başlatılan karara katılarak, İzmir'de sokak düğünlerini yasakladı

10 Eylül 2016 21:17

İzmir Valiliği, Gaziantep'te 20 Ağustos'ta sokak düğününe yönelik IŞİD'in düzenlediği canlı bomba saldırısının ardından, emniyet müdürlüğüyle yaptığı değerlendirmeler sonrasında, sokak düğünlerini yasaklama kararı aldı. İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla 22 ilde sokaklarda yapılacak düğün, nişan ve kına gecesi etkinlikleri yasaklanmıştı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre yasak, cadde ve sokakların yanı sıra çevresi duvarla kapatılmamış tüm alanları kapsadı. Düğünlerin, 48 saat önceden ilgili polis birimine bildirilmesinin de zorunlu kılındığı kararda, yasağa uymayanlar hakkında çevreye rahatsızlık verme, Karayolları Kanunu'na aykırı hareket etmekten ve Kabahatler Kanunu'na aykırı davranmaktan işlem yapılıp para cezası uygulanacağı, güvenlik güçlerinin düğünü sonlandıracağı yer aldı.

Gaziantep'te 20 Ağustos'ta sokak düğününe yönelik düzenlenen intihar saldırısında, 56 kişi hayatını kaybetmişti. İlk tespitlere göre IŞİD'in yaptığı açıklanan canlı bomba saldırısından sonra, özellikle Doğu ve Güneydoğu illerindeki sokak düğünleri için yasaklama kararı gelmişti. 

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