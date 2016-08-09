Sokakta oynayan çocuklara maganda kurşunu!

Esenyurt’ta bir otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonrası 5 ve 1,5 yaşındaki 2 çocuk yaralandı.

Esenyurt’ta saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi seyir halindeki otomobilden pompalı tüfekle peş peşe ateş açtı.



DHA'nın haberine göre; rastgele açılan ateş sonrasında sokakta oynayan 5 yaşındaki Umut Bayram ile 1,5 yaşındaki Bahri Cebeci yaralandı.



Yaralı iki çocuk ambulansla Halkalı’daki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çocuklardan biri ameliyata alındı

Kollarına ve bacaklarına saçmalar isabet eden Umut Bayram ameliyata alınırken, kolundan hafif şekilde yaralanan Bahri Cebeci ise tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Polis, otomobilden ateş açıp kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.