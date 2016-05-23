Maganda yine can aldı; düğünü seyreden kadın başından vuruldu!

İstanbul Kağıthane'de bir kadın, düğün eğlencesini izlerken bir magandanın açtığı ateş sonucunda hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının gelecek hafta kızının da evleneceği öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre, akşam saatlerinde Kağıthane, Sultan Selim Mahallesi, Ayar Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 çocuk annesi Hülya Özdemir (52), oturduğu apartmanın 5. katında, karşı dairedeki komşusuna geçerek, balkondan aşağıdaki düğün eğlencesini izlemeye başladı. Bu sırada, davul-zurna eşliğinde gelini alarak düğün salonuna götürecek olan grup içinden havaya silahla ateş açıldı. Mermilerden biri, balkondaki Hülya Özdemir'in başına isabet etti. Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti.Ölen kadının kendi kızının da bir hafta sonra düğünü olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri çevrede araştırma yaparak, delil topladı. Ekipler, kurşunun kimin silahından çıktığını araştırırken, video görüntüleri de incelemeye alındı.