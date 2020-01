17. Uluslararası Eskişehir Film Festivali  başlıyor!

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Uluslararası Eskişehir Film Festivali’nin on yedincisi 2 Mayıs’ta izleyicisiyle buluşuyor. Festival 17.30’da gerçekleşecek açılış töreni ve ardından gerçekleşecek olan yönetmen Giulio Ricciarelli’nin Yalan Labirenti filminin Türkiye galası ile Sinema Anadolu’da başlıyor.

Uluslararası Eskişehir Film Festivali 2-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında 17. kez sinemaseverlerle perdelerini açıyor. Türkiye’nin üniversite kimliği taşıyan uluslararası uzun metrajlı tek film festivali, 17. yılında ağırbaşlı, sansasyondan uzak çizgisiyle seyircileri ile buluşmaya hazır. Uluslararası Eskişehir Film Festivali bu yıl da sinemaseverlere ve iletişim öğrencilerine gösterimi yapılan filmlerin yönetmenlerinin ve usta sinemacıların da içinde bulunduğu söyleşiler, atölye çalışmalarının ve sinema derslerinin yer aldığı zengin bir program sunuyor. Festival programında yer alan 45 uzun metrajlı filmin çoğu hem Türkiye’de hem de Eskişehir’de vizyon yapmamış filmlerden oluşuyor.

Anadolu Üniversitesi 17. Uluslararası Eskişehir Film Festivali kapsamında gösterilecek 3 belgesel, 45 uzun metrajlı ve 55 kısa film ile Eskişehirli sinemaseverler festival coşkusunu doya doya yaşayacak. Katılan yönetmen ve oyuncuların, “seyirci ve iletişim öğrencileri ile buluşmanın başka yerde böyle sıcak ve keyifli olmadığını” sıklıkla vurguladıkları, sinemayı gerçek bir şenliğe dönüştüren Eskişehir Film Festivali kent dışından da sinema meraklılarını her yıl Mayıs ayının ilk haftasında Eskişehir'e çekiyor. 2-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Anadolu Üniversitesi 17. Uluslararası Eskişehir Film Festivali Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarının, öğrencilerinin ve çalışanlarının bugün bile ilk günkü heyecanla ve amatör bir ruhla gerçekleştirdikleri profesyonel bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

Festival, 2 Mayıs 2015 Cumartesi günü saat 15.30’da Anadolu Üniversitesi Sinema Anadolu'da gerçekleşecek açılış töreninin ardından, yönetmen Giulio Ricciarelli’nin Yalan Labirenti filminin Türkiye galası ile perdelerini sinemaseverlere açacak.

Uluslararası Eskişehir Film Festivali'nin geleneği haline gelen Onur Ödülleri ve Sinemaya Emek Ödülleri açılış töreninde sahiplerine sunulacak. Festivalin Onur ödülleri bu yıl, Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Halil Ergün ve Meral Orhonsay’a verilecek. Sinemaya Emek Ödülleri ise, Sevin Okyay, Ethem Arda ve Erdoğan Çakıcı’ya verilecek. Bu yıl ilk kez verilecek olan Sinema Kültürü’ne Katkı ödülü ise 150. Sayısını yayımlayan Altyazı Sinema Dergisine verilecek.

Dünya sinemasının genç yıldızları

Festivalin bu bölümünde sinema dünyasına yeni adım atmış genç yönetmenlerin filmleri yer alıyor. Sinemaseverler yeni yönetmenlerle tanışıyor. Bu filmler: Theeb (Naji Abu Navar), Magıcal Gırl (Carlos Vermut), Lost Rıver (Ryan Gosling), In Between Worlds (Feo Aladag), Dıfret (Zeresenay Mehari), A Gırl Walks Home Alone At Nıght (Ana Lily Amurpour), Güeros (Alonso Ruiz Palacios), Dark Horse (James Napier Robertson), Lfo (Antonio Tublen), Who Am I (Baran Bo Odar)

Sinema tarihinin unutulmazları

Sinema tarihinin unutulmazları bölümü, klasikleri orijinal kopyalarından izlemenin değerini bilen gerçek sinema tutkunları için yine birbirinden değerli filmlerle 17. Uluslararası Eskişehir Film Festivali'nde. Richard Attenborough tarafından yönetilen 1982 yapımı Gandhi ve Sergio Leone’nin yönettiği 1966 yapımı The Good, The Bad and The Ugly “Sinema Tarihinin Unutulmazları” bölümünde izleyici ile buluşacak.

Dünya festivallerinden

Dünya festivallerinde gösterimleri yapılmış olan filmlerden bir seçkinin yer aldığı bu bölümde sinemaseverlerin keyifle izleyeceği filmler yer alıyor. Bu filmler: Levıathıan (Andrey Zviaguintsev), 1001 Grams (Bent Hammer), Tour De Force (Christian Züpert), Taxı Tahran (Jafar Panahi), Corn Island (George Ovashvili), Vıctorıa (Sebastian Schipper), A Pıgeon Sat On A Branch Reflectıng On Exıstence (Roy Andersson), Prıde (Matthew Warchus), Body (Malgorzata Szumowska), 45 Years (Andrew Haigh).

Türk sineması 2014-2015

Festivalin bu bölümünde, festivallerden ödülle dönmüş Türk filmleri sinema severlerle buluşacak. Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (Çiğdem Vitrinel), Çekmeköy Undrground (Aysim Türkmen), Terkedilmiş (Korhan Uğur), Kar Korsanları (Faruk Hacıhafızoğlu), Deniz Seviyesi (Esra Saydam & Nisan Dağ), Limonata (Ali Akay), Oha: Oflu Hoca’yu Aramak (Levent Soyarslan), Nefesim Kesilene Kadar (Emine Emel Balcı), Çekmeceler (M. Caner Alper & Mehmet Binay), İyi Biri (Ayhan Sonçelik) filmlerinin gösterimi yapılacak.

Anısına

Yakın zamanda kaybettiğimiz Dünya Sinema tarihinin iz bırakan oyuncularından Robin Williams anısına bu bölümde Terry Gilliam’ın yönetmenliğini yaptığı 1991 yapımı “The Fisher King” ve Geçen yıl kaybettiğimiz Philip Seymour Hoffman anısına yönetmenliğini Anton Corbjin’in yaptığı “A Most Wanted Man” filmleri gösterilecek.

Gece yarısı sineması

Uluslararası Eskişehir Film Festivali'nin klasiği haline gelen Gece Yarısı Sineması bölümü bu sene de izleyiciye gergin geceler yaşatmaya hazırlanıyor. Festivalin bu bölümünde It Follows (David Robert Mitchell), The Texas Chaınsaw Massacre (Tobe Hooper) filmlerinin gösterimi yapılacak.

Canlandırma sineması

Animasyon filmleri, Uluslararası Eskişehir Film Festivali'nin olmazsa olmazı. Bu bölümde, son dönemdeki en başarılı animasyon filmlerini izlemek mümkün. Bu yıl animasyon severlerin izleme fırsatı bulacağı filmler şunlar: Kaguyahıme No Monogatarı (Isao Takahata), When Marnıe Was There (Hiromasa Yonebayasi).

Hayatımız belgesel

Festivalin bu bölümü, sinemacının gözü ile belgelenen hayatları bize sunuyor. The Salt Of The Earth (Wim Wenders), Cıtızenfour (Laura Poitras), Yollara Düştük (Deniz Yeşil) bu bölümde gösterimi yapılacak filmler.

Açık hava sineması

Festivalin çok sevilen ve nostaljik çağrışımlar da yaptıran Açık Hava Sinemasında bu yıl Yavuz Özkan’ın yönettiği, 1978 yapımı, baş rollerini Cüneyt Arkın, Tarık Akan ve Hale Soygazi’nin paylaştığı Maden filmi gösterilecek. Açık Hava sineması keyfini yaşamak isteyen Sinemaseverler 7 Mayıs Perşembe akşamı saat 21.30’da EsPARK yanı açık otoparkta izleme şansını yakalayacaklar

Kısa filmler

Festivalde, Sundance 2015 Kısa Film Seçkisi’nden seçilen 10 kısa film, Serbest Bölge Seçkisinden 15 Film, Hisar 2015 Seçkisinden 10 Film, Dünyadan Kısalar seçkisinden 10 film, pekin Film Akademisi Seçkisinden 10 film olmak üzere toplamda 55 kısa filme yer verilecek.

Sinema dersleri

Uluslararası Eskişehir Film Festivali ustalardan sinema dersleri ile sinema öğrencilerine ve sinema alanında kendini geliştirmek isteyen herkese fırsat yaratıyor. Festival programında bu sene de birçok atölye çalışması yer alıyor: Türkiye’de Sinema Eleştirmenliği: Fırat Yücel-Senem Aytaç, Ben Bu Belgeselde Ne Anlatmak İstiyorum: Semra Güzel Korver, Konuk Sinema Okulu: Pekin Film Akademisi – Cao Baoping, Ortadoğu’da Sinema Hareketleri: Rıza Oylum, Bir Kısa Film Çekmek: Mihal Brezis & Oded Binnun sinema meraklılarına yeni şeyler öğrenme fırsatları sunacak.

Sinema karikatürleri

Bu yıl festivalin sinema severler için hazırladığı bir başka süpriz ise Sinema Karikatürleri Sergisi. 4 Mayısta açılacak sergi, İletişim Bilimleri Fakültesi sergi salonunda görülebilir.

Yönetmenler ve oyuncular seyircileri ile buluşuyor

Festival seyircisini de, filmlerin yaratıcıları olan yönetmen ve oyuncuları da memnun eden, katılanların başka festivallerde bu denli sıcak bir buluşmanın olmadığını dile getirdikleri film arkası söyleşiler, festivalin en sevilen anları. Bu yıl da festivalde izleyicilerin buluşma şansını yakalayacakları yönetmen ve oyuncular şöyle: Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku filminin yönetmeni Çiğdem Vitrinel ve oyuncu Erdal Beşikcioğlu, Çekmeköy Underground filminin yönetmeni Aysim Türkmen, Terkedilmiş filminin yönetmeni Korhan Uğur, Nefesim Kesilene Kadar filminin yönetmeni Emine Emel Balcı, Çekmeceler filminin oyuncuları, İyi Biri filminin yönetmeni ayhan sonyürek.

Festival salonları

Festival filmleri Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Sinema Anadolu da ve Espark Cinemaximum’da gösterilecek. Bilet fiyatları öğrenci için 4 TL, tam bilet fiyatı 6 TL olacak kısa filmler ise ücretsiz izlenebilecek. Biletler, Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü, Sinema Anadolu'da ve Espark Cinemaximum’da, günlük olarak satışa sunulacak.

Askıda bilet var mı?

Sinema Anadolu'da her yıl olduğu gibi bu yıl da askıda bilet uygulaması yapılacak. Sadece Eskişehir Film Festivali'nde yapılan bu uygulama ile bir bilet alan, bir bilet ücretini askıya bırakabilecek ve bu sayede ekonomik durumu uygun olmayanlar da diledikleri kadar film izleyebilecekler.

Ayrıntılı bigi: www.eskfilmfest.com