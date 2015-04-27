İşçi Filmleri Festivali başlıyor

10. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, “İşimiz gücümüz yaşamak” sloganıyla 1-10 Mayıs tarihlerinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’da iş cinayetlerini perdeye taşıyacak. Festivalde 22’si uluslararası, 53’ü Türkiye’den olmak üzere toplam 75 film gösterilecek.

Festivalin ana karakterleri Karagöz ve Şarlo da festivalin temasına uygun olarak maden işçisi ve inşaat işçisi oldukları afişte yer buldu.

Açılış 2 Mayıs’ta

10. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin açılışı 2 Mayıs Cumartesi saat 19.00’da Şişli Belediyesi Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Tiyatro oyuncusu Funda Eryiğit’in sunuculuğunu yapacağı açılış gecesine Hakan Vreskala’nın ezgileri eşlik edecek.

Festivalde, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir set işçisine plaket verilecek. Festivalin açılış filmi ise sinemacıların sansüre karşı mücadelesini anlatan “Yollara Düştük” belgeseli olacak ve sansüre direnen sinemacılar sahneye davet edilecek.

Festival, dört kentteki gösterimlerden bir süre sonra birçok kenti kapsayan uzun bir yolculuğa çıkacak, gösterimler her yıl olduğu gibi yine ücretsiz olacak.

Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından emekçilerin yaşamlarını ve mücadele deneyimlerini izleyicilerle buluşturmayı ve ülkemizde işçi filmi üretimini özendirmeyi amaçlayan festival, DİSK/Sine-Sen, DİSK/Devrimci Sağlık-İş, DİSK/Birleşik Metal-İş, DİSK/Basın-İş, Türk-İş/Petrol-İş,Türk-İş/Tek Gıda-İş, Türk-İş/Kristal-İş, KESK/SES, TTB, Halkevleri, Sendika.org ve Çapul TV tarafından düzenleniyor.

Gösterim yapılacak yerler

İstanbul: Fransız Kültür Merkezi, Beyoğlu Sineması, İstanbul Halkevi, Aynalı Geçit Etkinlik Mekanı, Macar Kültür Merkezi, Romanya Kültür Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi, Kadıköy Halkevi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, TAK Tasarım Merkezi-Kadıköy ve Ali İsmail Korkmaz Parkı.

Ankara: Çağdaş Sanatlar Merkezi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Sinetopya, Batıkent Halkevi, Dikmen Ahmed Arif Parkı, Mamak Feyzullah Çınar Parkı.

İzmir: Fransız Kültür Merkezi, İzmir Mimarlık Merkezi, Konak Halkevi, Menderes Kültür Merkezi, Buca Halkevi, Bilgi Atölyesi ve mahalle gösterimleri.

Diyarbakır: Cegerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi, Diyarbakır Evi, Sol Mekan.

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