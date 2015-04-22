Cannes Film Festivali’nin jürisi belli oldu

Joel ve Ethan Coen’in başkanlığını yapacağı 68. Cannes Film Festivali jürisinin üyeleri açıklandı. Festival, Emmanuelle Bercot’nun ‘La Tete Haute’ filmiyle açılacak.

68. Cannes Film Festivali jürisinin üyeleri açıklandı.

Jüri başkanlığını Joel ve Ethan Coen kardeşlerin başkanlık yapacağı jüride yer alacaklar isimler Fransız oyuncu Sophie Marceau, Kanadalı sinemacı Xavier Dolan, İngiliz oyuncu Sienna Miller, Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro, İspanyol oyuncu Rossy de Palma, Malili şarkıcı Rokia Traore ile Amerikalı aktör Jake Gyllenhaal olarak belirlendi.

Fransız yönetmen Emmanuelle Bercot’un La Tête Haute filmiyle açılacak festivalde, Türkiyeli yönetmen Ziya Demirel’in “Salı” adlı filmi de kısa metraj kategorisinde yarışacak.

Altın Palmiye adayları

Üçü yarışma dışı olmak üzere 17 filmin açıklandığı ana yarışmada dört Fransız filmi, üç de İtalyan filmi yer alıyor.

13-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek festivalde Altın Palmiye için yarışacak filmler şöyle:

* Dheepan – Jacques Audiard

* La Loi du marché (A Simple Man) – Stéphane Brizé

* Marguerite et Julien (Marguerite and Julien) – Valérie Donzelli

* Il racconto dei racconti (The Tale of Tales) – Matteo Garrone

* Carol – Todd Haynes

* The Assassin (Nie Yinniang) – Hou Hsiao Hsien

* Mountains May Depart (Shan He Gu Ren) – Jia Zhang-ke

* Our Little Sister (Umimachi Diary) – Hirokazu Kore-eda

* Macbeth – Justin Kurzel

* The Lobster – Yorgos Lanthimos

* Mon roi – Maïwenn

* Mia madre – Nanni Moretti

* Son of Saul (Saul Fia) – László Nemes

* Youth – Paolo Sorrentino

* Louder than Bombs – Joachim Trier

* Sea of Trees – Gus Van Sant

* Sicario – Denis Villeneuve