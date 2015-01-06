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Politika

17 Aralık için verilen takipsizlik kararı Erdoğan'a göre 'yargılama'ymış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasıyla ilgili kararı milletin sandıkta verdiğini ileri sürdü

06 Ocak 2015 20:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, takipsizlik kararı verilen 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına ilişkin olarak, "Asıl önemlisi, 17-25 Aralık mahkemelerde yargılanmış ve oyun o mahkemelerde bozulmuştur" ifadelerini kullandı.

Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla ilgili ilginç ifadeler kullandı. 

Erdoğan, 17-25 Aralık'ın mahkemelerde yargılandığını ve oyunun mahkemelerde bozulduğunu söyledi.

Oysa 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları, mahkeme önüne çıkartılmadan savcılık kararıyla takipsizlik kararı verilerek kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşma şöyle: "17-25 Aralık iddiaları, 30 Mart ve ardından 10 Ağustos seçimlerinde millet tarafından yargılanmıştır, millet kararını sandıkta vermiştir. Asıl önemlisi, 17-25 Aralık mahkemelerde yargılanmış ve oyun o mahkemelerde bozulmuştur. Şimdi yargı içindeki bir takım odakların, siyaseti dizayn etme arzularına öyle umuyorum ki izin verilmeyecektir."

 

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