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Ekonomi

160 milyar dolarlık dev birleşme durduruldu

Allergan'la birleşmeden vazgeçn Pfizer, masraflar için Allergan'a 400 milyon dolar ödeyecek

06 Nisan 2016 15:50

Sağlık-bakım sektöründe bugüne kadarki en büyük şirket birleşmesinden vazgeçildi. İlaç devi Pfizer Inc., Allergan Plc ile 160 milyar dolarlık birleşme anlaşmasını durdurma kararı aldı. 

BusinessHT'nin haberine göre Bloomberg’e konuşan ve ismi açıklanmayan kaynaklara göre Pfizer'ın anlaşma ile ilgili masraflar için Allergan'a 400 milyon dolar ödeyecek.

New Jersey'den yönetilen ancak yasal merkezi Dublin'de bulunan Allergan, geçen yıl Pfizer ile birleşme konusunda anlaşma sağlamış ve böylelikle New York merkezli Pfizer'a yabancı bir adres ve daha düşük bir vergi oranının yolu açılmıştı.

Pfizer ve Allergan'ın temsilcileri konu hakkında yorumda bulunmaktan kaçındı.

CNBC, daha önce, ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberinde, iki şirketin karşılıklı olarak planlanan birleşmeyi sonlandıracağını bildirmişti.

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