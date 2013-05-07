Pfizer, Viagra'nın internetten satılması ile alakalı açıklama yaptı

Pfizer şirketi, Viagra haplarının internetten satılmaya başlandığına ilişkin çıkan haberlere cevaben açıklama yaptı.

Pfizer şirketi sözü geçen online uygulama için şöyle dedi:

'Online uygulama henüz, yetkili online eczanelerde ilaç satışının yasal olduğu ABD’de seçilen 4 bölgede (Baltimore, Houston, San Antonio, San Diego) deneme aşamasındadır. Hastalar bu siteden posta/faks/e-reçete ve doktorları yoluyla 'reçetelerini ibraz ederek' ilaç satın alabileceklerdir.

Türkiye’de yasal olarak internetten ilaç satışı söz konusu değildir. Bu nedenle hastaların reçeteleri ile birlikte bildikleri güvenilir eczanelere gidip, ilacı eczaneden satın almaları önem taşımaktadır.'

Firma, yetkili eczaneler dışında başka bir kanaldan satışlarının olmadığını ve internette satılan ürünlerin tedariklerini yapmadıklarını belirtti.