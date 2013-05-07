T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Pfizer, Viagra'nın internetten satılması ile alakalı açıklama yaptı

'Türkiye’de yasal olarak internetten ilaç satışı söz konusu değildir'

07 Mayıs 2013 20:13

Pfizer şirketi, Viagra haplarının internetten satılmaya başlandığına ilişkin çıkan haberlere cevaben açıklama yaptı.

Pfizer şirketi sözü geçen online uygulama için şöyle dedi:

'Online uygulama henüz, yetkili online eczanelerde ilaç satışının yasal olduğu ABD’de seçilen 4 bölgede (Baltimore, Houston, San Antonio, San Diego) deneme aşamasındadır. Hastalar bu siteden posta/faks/e-reçete ve doktorları yoluyla 'reçetelerini ibraz ederek' ilaç satın alabileceklerdir.

Türkiye’de yasal olarak internetten ilaç satışı söz konusu değildir. Bu nedenle hastaların reçeteleri ile birlikte bildikleri güvenilir eczanelere gidip, ilacı eczaneden satın almaları önem taşımaktadır.'

Firma, yetkili eczaneler dışında başka bir kanaldan satışlarının olmadığını ve internette satılan ürünlerin tedariklerini yapmadıklarını belirtti.

ETİKETLER

pfizerviagraonlineabd

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24