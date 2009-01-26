Pfizer, rakibi Wyeth’i 68 milyar dolara satın aldı

Anlaşmanın Pfizer’in kârlılığını sürdürmesini sağlaması ve ilaç üretim endüstrisinin çehresini değiştirmesi bekleniyor.Satın alma için bankalar konsorsiyumundan 22.5 milyar dolar borç alan Pfizer, hisse başına ödediği temettüyü düşürdü ve dördüncü çeyrek sonuçlarını da tahminlerin altında açıkladı.Analistler dev satın alma anlaşmasının, kredi piyasalarında tıkanıklığın sürdüğü, borçlanmanın zor ve maliyetli olduğu şu günlerde gerçekleşmesinin piyasa için olumlu bir gelişme olduğuna işaret ediyor.Satın alma, Pfizer’ın gelirlerinin önemli bir kısmını sağlayan ve kolesterol tedavisinde kullanılan Lipitor ilacının ABD münhasırlık haklarının 2011’de dolması ve jenerik üretiminin başlamasıyla yaşayacağı gelir kaybını karşılamasına yardımcı olacak. Wyeth’in en çok satan antidepresan ilacı Effexor XR’ın patent koruması ise gelecek yıl doluyor.Wyeth’i satın almanın, Pfizer’ın aşı ve enjekte edilen biyolojik ilaçlar alanında daha da büyümesini sağlayacağı belirtiliyor. Wyeth’in ürün portföyünde çocukluk hastalıkları için kullanılan Prevnar aşısı ve romatoid artrit tedavisinde kullanılan Enbrel aşısı bulunuyor.Pfizer, Wyeth hissesi başına 50.19 dolar ödeyecek. Pfizer, Wyeth hissesi başına 33 dolar bedeli nakit, kalanı ise 0.985 hisseyle ödeyecek. Söz konusu bedel, Wyeth hisselerinin Cuma günkü kapanış değeri olan 43.74 doların yüzde 15 üzerinde yer alıyor.Dördüncü çeyrek sonuçlarını da bugün açıklayan Pfizer’ın kârı yüksek vergi oranları, maliyet düşürme tedbirlerinin yol açtığı masraflar ve ABD düzenleyici kurumlarıyla anlaşmalarının maliyetleri sebebiyle düştü. Pfizer dördüncü çeyrekte 266 milyon dolar, yani hisse başına dört sent kâr açıkladı. Şirketin geliri ise 12.35 milyar dolar oldu.