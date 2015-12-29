2015'te şirketler arası birleşme ve satın almalar 5 trilyon doları aştı

Şirketler arası birleşme ve satın almalar 2015’te rekor kırarak 5 trilyon doları aştı. Küresel düzeyde satın alma ve birleşmelerin toplam değeri 2007'deki 4,6 trilyon dolarlık rekoru yüzde 9 oranında aşmış oldu.

Dealogic verilerine göre, 2015’te ilan edilen 50 milyar dolardan daha büyük 10 anlaşmanın toplam değeri 713.1 milyar dolar gerçekleşti. Bu 10 büyük anlaşmanın 7’si ve bu yılki satın alma ve birleşme hacminin yaklaşık yarısı ABD'li şirketler tarafından gerçekleştirildi.

Toplam içindeki en büyük pay 723.7 milyar dolarla sağlık sektöründe yaşanırken teknoloji sektörü 7131 milyar dolarla ikinci sırada yer aldı.

Pfizer ve Allergan ilaç firmaları arasındaki 160 milyar dolar değerindeki anlaşma 2015’in en büyük satın alma-birleşme anlaşması oldu.