16 yaşındaki liseliyi tutuklayan hâkimden gazeteciye: Sen beni nasıl ararsın!

Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklanan 16 yaşındaki liseli genç Mehmet Emin Altunsay için tutuklama kararını veren hakimi telefonla arayarak "Niye tutuklama kararını verdiniz?" diye sormak istediğini, hakimin ise "Sen nasıl hakimi ararsın? Hakimi aramak suçtur" dediğini söyledi.

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu "Ne Oluyor?" programına katılan gazeteci-yazar İsmail Saymaz, Konya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten tutuklanan 16 yaşındaki liseli genç Mehmet Emin Altunsay ile ilgili araştırması sırasında karşılaştığı bilgisini paylaştı.

Tutuklama kararını veren hâkimi telefonla aradığını ve "Niye tutuklama kararını verdiniz?" diye sormak istediğini belirten Saymaz, hakimden "Sen nasıl hakimi ararsın? Hakimi aramak suçtur" cevabını aldığını söyledi. Saymaz "Hakimi aramanın suç olduğunu varsayan bir hakim elbetteki bu çocuğu tutuklar" dedi.