12'sinde gelin, 13'ünde anne, 14'ünde...

Siirt'te 12 yaşında evlendirilip, 13'ünde anne olan 14 yaşındaki Kader Erten, ikinci çocuğunun ölümünün ardından evinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Yaklaşık 2,5 yıl önce Van'ın Çatak ilçesinde yaşarken, ailelerin onayı üzerine Mehmet Atak ile evlendirilen Kader Erten, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Düğümcüler köyüne gelin olarak geldi. Resmi nikahsız eşi Atak'ın ailesiyle yaşamaya başlayan Kader Erten, 13 yaşında anne oldu.

Bir yıl sonra ikinci çocuğuna hamile kalan Erten'in eşi, iki ay önce vatani görevini yapmak üzere Edirne'nin Keşan ilçesindeki birliğine teslim oldu. Bu sırada bir yaşındaki çocuğu ve karnındaki 7 aylık bebeğiyle askerdeki eşinin yolunu gözleyen Erten, erken doğumla dünyaya getirdiği ikinci çocuğunu kaybetti. Evladını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan çocuk, odasında silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu.

Olayın ardından çocuğun cesedi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Pervari Cumhuriyet Başsavcılığı da çocuğun ölümünü şüpheli bularak, soruşturma başlattı. Savcılık, Erten'in eşinin ailesindekilerin ifadelerine başvurdu. Mehmet Atak'ın ailesi, gelinlerinin ikinci çocuğunu kaybettikten sonra bunalıma girdiğini ve odasından çıkmadığını iddia ederek, silahla intihar ettiğini ileri sürdü.

Nüfus cüzdanında doğum tarihi 21 Temmuz 2000 olan Kader Erten'in eşinin ailesi, ifadelerinde, gelinlerinin nüfus kaydının doğru olmadığını savunarak, "Geçen yıl onun gerçek yaşını belirlemek adına kemik yaşı tespiti yapılması için mahkemeye başvurduk. Halen mahkeme sürüyor" dedi.