Çocuk gelin sayısı, çocuk damatların 21 katı!

Türkiye'de geçen yıl evlenen erkek çocuk sayısı bin 903 iken, evlenen kız çocuk sayısı 40 bin 428 oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl toplam 603 bin 751 çift evlendi.

Çocuk yaştakilerin resmi evlenmeleri (16-17 yaş) dikkate alındığında bu evlenmelerin yıllar itibariyle her iki cinsiyette de azalma eğiliminde olduğu görüldü.

Toplam evli çocuk nüfus oranı 2008 yılında yüzde 0,99 iken, 2012 yılında bu rakam 0,74'e geriledi.

Kız çocukların erkek çocuklarına göre daha önce evlilik hayatına girdiği, çocuk gelinlerin sayısının, çocuk damatların sayısından 21 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Geçen yıl, 16-17 yaş grubunda evlenen erkek çocukların toplam evlenmeler içindeki oranı yüzde 0,3 iken, kız çocukların oran yüzde 6,7 oldu.

Geçen sene bu yaş grubundaki evlenen erkek çocukların sayısı bin 903 olurken, söz konusu yaşlarda 40 bin 428 kız çocuğu evlendi.

Evlenen çocukların en fazla olduğu bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Evlenen çocuklar yıllara ve istatistiki bölgelere göre incelendiğinde, 16-17 yaşta evlenen çocukların en fazla bulunduğu bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu.

Bu bölgede evlenen erkek çocukların oranı 2008 yılında yüzde 16,6 iken, 2012 yılında yüzde 20,1'e yükseldi.

Güneydoğu Anadolu'da evlenen kız çocuklarının oranı da 2008 yılında yüzde 13,7 iken, 2012 yılında yüzde 17,2'ye çıktı.

Çocuk gelinlerin toplam içindeki oranının en düşük olduğu istatistiki bölge yüzde 3 ile İstanbul, en yüksek bölge ise yüzde 12,3 ile Orta Anadolu oldu. Bu bölgeyi yüzde 11,1 ile Kuzeydoğu Anadolu, yüzde 9,7 ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri takip etti.

Geçen sene evlenen erkek çocukların toplam içindeki oranının en düşük olduğu istatistiki bölge yüzde 0,2 ile Akdeniz Bölgesi ve İstanbul olurken, en yüksek ise Batı Marmara, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu bölgeleri oldu.

Tablo

Cinsiyete göre evlenen 16-17 yaştaki çocuk nüfus oranı şöyle:





Yıl Toplam Erkek Kız

2008 0,99 0,07 1,95

2009 0,91 0,05 1,80

2010 0,87 0,05 1,74

2011 0,81 0,05 1,62

2012 0,74 0,05 1,49



Cinsiyete göre evlenen 16-17 yaştaki çocuklar ve toplam içindeki oranı şöyle:



Yıl Toplam evlenme sayısı Evlenen çocuk sayısı Evlenen çocukların toplam

içindeki oranı(yüzde)

Erkek Kadın Erkek Kız Erkek Kız

2008 641.973 641.973 2.214 49.703 0,3 7,7

2009 591.742 591.742 2.072 47.859 0,4 8,1

2010 582.715 582.715 2.000 45.738 0,3 7,8

2011 592.775 592.775 1.860 42.700 0,3 7,2

2012 603.751 603.751 1.903 40.428 0,3 6,7