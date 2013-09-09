Köy meydanında çocuk gelin sorgusu

Niğde’nin Dündarlı Beldesi'nde, kız çocuklarının 11 yaşında evlendirdiği iddiaları üzerine beldeye giden Niğde Valisi Necmettin Kılıç, köy meydanında toplantı yaptı. Vali Kılıç, 'iddiaların gerçeği yansıtmadığını, olayın medyanın abartması olduğunu' ileri sürdü.

Uğur Mart'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, merkeze bağlı 3 bin 600 nüfuslu Dündarlı Beldesi'nde küçük yaştaki kızların evlendirildiği iddiasını araştırmak ve belde sakinleriyle görüşmek için bölgeye giden Vali Kılıç, AKP Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Nebol, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Durak ve Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Abdulkadir Küçük, halktan konu hakkında bilgi aldı.

Köy meydanında toplanan belde sakinleriyle görüşen Vali Kılıç, halkın şikayet ve sorunlarını dinledikten sonra, "Kız çocuklarının küçük yaşlarda evlendirildiği ve okuldan alındığı" iddialarının doğru olup olmadığını sordu.

Meydanda toplanan belde sakinleri ise kızlarını ‘16 yaşında kocaya verdiklerini’ ve 17-18 yaşında evlendirdiklerini belirterek, iddiaları yalanladı. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Kılıç şöyle dedi:

"Beldede yaptığımız inceleme ve görüşmeler neticesinde, iddiaların asılsız ve medyanın abartısı olduğunu öğrendik. Vatandaşlarımız kızlarını 17- 18 yaşlarında evlendirdiklerini ifade ettiler. 18 yaşında veya mahkemeden izin alınarak, anne-baba rızasıyla 17 yaşında evlilik yapmanın kanunen bir sakıncası bulunmuyor."

AKP Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin 'in 'Kızların küçük yaşta evlendirildiği' iddialarını yakından takip ettiğini belirterek, "Sayın bakanımız talimatı ile, bu olayın gerçek olup olmadığını sosyal hizmet uzmanlarımız da araştırıyor. Ancak bizim yaptığımız görüşmelerde iddiaların asılsız olduğunu öğrendik. Bakan Şahin de, konuyu yerinde incelemek için yakın zamanda kentimize gelecek" diye konuştu.