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Sosyal Güvenlik

'120 bin iş güvenliği uzmanı tek olumsuz rapor yazmadı'

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Eğitim Kurumları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Toraman, “120 bin iş güvenliği uzmanından biri bile bakanlığa olumsuz rapor göndermedi. İşverenin tehdidinden korkuyorlar, darbedilen bile var” dedi

14 Eylül 2014 17:02

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Mecidiyeköy'de 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasının ardından inşaat sektöründeki yanlışlar bir bir ortaya çıkıyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Eğitim Kurumları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Toraman, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için devletin hızlı şekilde İş Sağlığı Güvenliği Mevzuatı’nı tamamlaması ve denetimini etkin bir şekilde yerine getirmesini istedi. İş güvenliği uzmanlarının tehdit edildiğini, darba uğradığını anlatan Toraman, şöyle konuştu: “Kanun ve yönetmelikte iş yeri ve güvenliği uzmanı gördüğü eksiklikleri onaylı deftere yazacak ve makul bir süre verecekti. Eğer gereken yapılmazsa Çalışma İş Kurumu İl Müdürüne bildirecekti. Ancak bu mümkün olmadı. Siz iş verenden bu hizmetin karşılığını alıyorsanız bunu yapmanız mümkün değil. Türkiye’de şu anda 120 bin tane iş güvenliği uzmanı var. Son bir yılda bu kanunun sorumluğunu yerine getiren bir uzman var mı. Bu mümkün değil. Çünkü iş verenler ‘bu konuda deftere yazamazsın’ diyerek baskı altına alıyor.” İş güvenliği kağıt üstünde İş sağlığı güvenliği için küçük bir torba yasa çıkarılması gerektiğini anlatan Toraman, şöyle devam etti: “120 bin iş güvenliği ve sağlığı uzmanın yarısı korkudan işini yapamıyor. ‘Bugünkü mevzuat şartlarında ben bu yetkiyi alıp başımı yakmam’ diyor. Yapanlar da yapmış gibi görünüyor. Bugün bir uzman 70-80 işyerine koşturuluyor. Biz sistemi kağıt üzerinde yapmış olmak için yapıyoruz. 2012’de Türkiye’de inşaat kazasında ölüm 800’ü geçmezken 2013’te 1600’ü geçti. Daha önceden iş verenler kazalardan dolayı korkuyorlardı. İşveren kanunun 77’nci maddesine göre direkt kendileri sorumludur. Şimdi sorumluluk iş güvenliği uzmanları ve ortak sağlık güvenlik birimlerine çıktı. Artık önlem almak istemiyorlar. Gerektiğinde uzman arkadaşlarımızı dövmeye kadar gidebiliyorlar.”

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