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Torun Center'ın iş güvenliği firması Soma Holding'e de hizmet vermiş!

Asansör faciasının yaşandığı Torun Center'ın iş güvenliğini sağlayan NCA, internet sitesindeki referanslar bölümünden Soma Holding'i kaldırdı

08 Eylül 2014 13:39

10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasının meydana geldiği Torun Center’ın iş güvenliğini sağlayan NCA firmasının Soma madeninin sahibi Soma Holding’e de danışmanlık verdiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker’in köşesinde aktardığına göre,  Torunlar Center’ın iş sağlığı ve güvenliği hizmeti aldığı NCA, Soma Grubu’nun patronu Alp Gürkan’ın yaptığı imara aykırı Spine Tower ve Özdilek Levent kulesi’ni internet sitesinde yer alan referanslar listesinden kaldırdı.

Çiğdem Toker’in “Var mısınız Sayın Davutoğlu?” başlığıyla Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Türkiye’de büyük şirket olmak kolay değil. 

Matruşka bebekler misali, eğer taşeronunuzun taşeronu yoksa, size büyük şirket demiyorlar. 

Hem, bir kullanışlı yönü daha var sistemin; iç içe girmiş taşeron şirket sistemi, büyük patronların vicdan muhasebesini de taşeronlaştırıyor.... 

Ne yaptı dün sabah Torunlar GYO?

Web sayfasına kocaman bir açıklama koyarak, 10 işçinin can verdiği asansör hizmetini GEDA Majör Limited’den aldıklarını duyurdu. 

GEDA Majör de anında kapattı internet sitesini. Birkaç saat sonra açtı. 

Ama Matruşka vicdan bu. Hemen bitmiyor... 
Torunlar Grubu’nun bir de iş sağlığı ve güvenliği hizmeti aldığı bir taşeron şirket var: NCA 

Görevi iş güvenliği önlemi almak olan bu şirket daha “uyanık” davranarak kendi önlemini GEDA’dan erken aldı... 

Patron adını afişe etmediği için olsa gerek; az daha sakin davranarak, internet sitesini tamamen kapatmak yerine “Projeler” butonunu kaldırdı. 

Oraya tıkladığınızda karşınıza çıkan “Referans” listesinde sadece Torunlar Grubu değil, Soma Grubu da vardı çünkü... 
NCA, Soma Grubu’nun patronu Alp Gürkan’ın yaptığı imara aykırı Spine Tower ve Özdilek Levent kulesi de sayfadan aniden “uçan” referanslar listesinde yer alıyordu... 

Ticaret Sicili kayıtlarına göre, 100 bin TL sermayeli ve İstanbul merkezli bir şirket olan NCA, üç ortaklı: 

Aykut Aksu, Aydın Dinç, Eyüp Cüneyt Karabaş. 

NCA’nın açık adı ise 10 işçinin cenazesiyle şimdiden ölümsüzleşti: 

Nitelikli Cevaplar Akademisi...  

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