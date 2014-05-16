İstanbul İş Güvenliği Meclisi: Trafo patlaması değil, kömür yangını

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Soma'daki işçi katliamına ilişkin yaptığı açıklamada, Soma'da önce kömür yangını çıktığını, ardından yangına bağlı olarak göçük meydana geldiğini açıkladı, "Bu anlamda yangının nedeni trafo patlaması değildir" dedi.

Etkin Haber Ajansı ‘nın haberine göre, yangının nedeninin trafo patlaması olmadığını belirten İSİG Meclisi, "Ocağın 700 metre altında bir kömür yangını ve göçük meydana gelmiştir. Galeride domuz damı denilen ayakların yerine çelik konstrüksiyonlar yapılmıştır. Ancak konstrüksiyonların üzerinde kalan eski odun parçalarının da bulunduğu yerde kömür yangını meydana gelmiş ve buna bağlı olarak bir göçük oluşmuştur. Vardiya değişimi sırasında yaşanan bu olayda işçiler yayılan karbonmonoksit gazı sonucu zehirlenerek yaşamlarını yitirmiştir. Bu anlamda yangının nedeni trafo patlaması değildir" dedi.

Gaz maskesi 25 dakikalık

Madende çalışan işçilerden aldıkları bilgilere göre açıklama yaptığını belirten İSİG Meclisi, gaz maskelerinin en fazla 25 dakika kullanılabilecek düzeyde olduğunu belirtti, "Yeterli hava sonrası arkadaşlarımız zehirlenerek yaşamını yitirmiştir" diye kaydetti.

Rakamlar gerçeği yansıtmıyor

Can kaybına ilişkin rakamların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan İSİG Meclisi, ölümlere ilişkin şu bilgileri verdi: "Soma ve Kırkağaç'ta bulunan ve gıda için kullanılan soğuk hava depolarında işçi arkadaşlarımızın cenazeleri bulunmaktadır. Aşağıda devam eden yangından dolayı bir panonun kapatıldığı ve sadece burada 80 civarı işçi bulunduğu belirtilmektedir. Bu işçi arkadaşlarımızın cenazeleri en son olarak çıkarılacaktır. Verilen bilgiler ışığında 100 ila 200 işçinin daha cenazesinin çıkarılacağı beklenmektedir.

Bir numaralı sorumlu Soma holding

5 maden mühendisinin de yaşamını yitirdiği bilgisini veren İSİG Meclisi, katliamın bir numaralı sorumlusunun Soma Holding olduğunu kaydetti, "Şirket sorumluları en ağır şekilde cezalandırılmalıdır" dedi.

"Yaşananların sorumlusu özelleştirme ve güvencesiz çalıştırma politikalarını yaşama geçiren AKP'dir" diyen İSİG, katliamın sorumlularını açıkladı:

"Madenin Soma Holding'e geçişinde de boy gösteren ve enerji politikalarının sorumlu Bakanı Taner Yıldız, daha geçen hafta İstanbul'da İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı'nda boy gösterip defalarca 'İş güvenliğinde doğru adımlar atıyoruz' diyen Çalışma Bakanı Faruk Çelik, hükümet politikalarının bütününden sorumlu olan ve her zaman olduğu gibi yaşanan katliam karşısında yine 'Bunlar sürekli olan şeyler, bu işin fıtratında bu var' diyen Başbakan Erdoğan'dır."

İSİG Meclisi, hükümetin derhal istifa etmesini istedi, "Güvencesiz çalıştırmayı derinleştirmeyi amaçlayan ve gündemde olan taşeron yasası iptal edilmeli ve tüm madenler kamulaştırılmalıdır" dedi.