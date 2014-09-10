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Politika

Başbakan Davutoğlu iş güvenliği zirvesi düzenleyecek

İstanbul'da 10 işçinin ölümünün ardından harekete geçen hükümet, sendikalar ile ilgili bakanların bir araya geleceği iş güvenliği zirvesi düzenleyecek

10 Eylül 2014 00:43

İstanbul'da 10 işçinin yalamını yitirdiği asansör faciaının ardından harekete geçen hükümet, ilgili tarafların katılımıyla cuma günü iş güvenliği zirvesi düzenleyecek.

Türk- İş Başkanı Ergün Atalay, "Başbakan Ahmet Davutoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve işçi sendikaları başta olmak üzere ilgili tarafların katılımıyla cuma günü iş güvenliği konusunun ele alınacağı bir toplantı yapılacağını" açıkladı.. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşen heyette yer alan Atalay, toplantıda cuma günü iş güvenliği konusunun ele alınacağını belirterek, "Bizim bu heyetin aşağı yukarı dörtte üçü orada olacak. İş sendikaları başta olmak üzere bu konuda Çalışma Bakanı ve Başbakan ile toplantı yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden heyette, TOBB, TESK, Türk-İş, Hak-İş, TİSK, Memur-Sen, Kamu-Sen, TURSAB, TÜSİAD, TİM, MÜSİAD, TÜMSİAD, ASKON ve TURKONFED temsilcileri bulundu.

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